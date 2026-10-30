¡Prepara otro descanso! El próximo puente de 2026 será el lunes 16 de noviembre

Próximo puente es el 16 de noviembre. Foto: Cuartoscuro.

Noviembre está por comenzar y con él llegará el próximo puente de 2026 en México, que será el lunes 16 de noviembre, con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, cuyo aniversario corresponde al 20 de noviembre.

A diferencia del descanso de Día de Muertos, que no está contemplado como feriado obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y que algunas escuelas consideran en sus calendarios, el 16 de noviembre sí es un día de descanso obligatorio. Por ello, las personas trabajadoras sujetas a la legislación laboral tendrán derecho a descansar, salvo quienes deban prestar servicios por las características de su actividad.

La fecha se establece en el artículo 74 de la LFT, que señala como día de descanso obligatorio el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre. En 2026, esa fecha corresponde al lunes 16.

Es día feriado por la Revolución Mexicana

El lunes 16 de noviembre está considerado como día de descanso obligatorio en el calendario laboral de México, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esto significa que las personas trabajadoras tienen derecho a descansar y no están obligadas a presentarse a sus centros laborales, aunque existen actividades que requieren mantener operaciones durante los días festivos.

En caso de que una persona tenga que trabajar el 16 de noviembre, la legislación establece que deberá recibir, independientemente de su salario correspondiente al día de descanso, un salario doble por el servicio prestado. Es decir, tendrá derecho a un pago triple por esa jornada, conforme al artículo 75 de la LFT.

Por otra parte, las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones en ventanillas, debido a que el tercer lunes de noviembre está incluido en el calendario de días inhábiles de 2026 publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Sin embargo, los cajeros automáticos y servicios digitales podrán seguir disponibles, de acuerdo con las condiciones de cada institución.

En cuanto al transporte público, los horarios pueden variar dependiendo de la entidad y el sistema de movilidad. En la Ciudad de México, los servicios del Metro y Metrobús contemplan horarios especiales para domingos y días festivos:

Metro CDMX: de 7:00 a 24:00 horas.

Metrobús CDMX: de 5:00 a 24:00 horas.

Estos son los horarios generales publicados por ambos sistemas para días festivos; los usuarios deberán consultar posibles avisos sobre modificaciones en el servicio.

De esta manera, el lunes 16 de noviembre será el próximo descanso obligatorio para las personas trabajadoras, mientras que el viernes 20 se conmemorará el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

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