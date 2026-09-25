Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de 50 años de prisión para tres personas por su responsabilidad en los delitos de robo a autotransporte de carga, secuestro exprés y asociación delictuosa, tras interceptar al conductor de un tractocamión en la autopista México-Puebla.

Los sentenciados, identificados como Rodrigo “N”, Rosendo “N” y Efrén “N”, también deberán pagar una multa de 469 mil 240 pesos. La pena será compurgada en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de San Miguel, en Puebla.

Obtiene #FGR sentencia de 50 años de prisión para tres personas por secuestro exprés y robo de tractocamión con mercancía. Rodrigo “N”, Rosendo “N” y Efrén “N” privaron de la libertad al chofer de un tractocamión y robaron el vehículo con más de seis toneladas de alimento para… pic.twitter.com/dqvJ97DNLy — FGR México (@FGRMexico) September 25, 2026

Tres personas robaron tractocamión con más de seis toneladas de alimento

De acuerdo con la investigación de la FGR, los hechos ocurrieron en enero de 2025, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Coronango, Puebla, pusieron a disposición de las autoridades a tres hombres detenidos. La indagatoria estableció que los ahora sentenciados interceptaron al conductor de un tractocamión, lo privaron de la libertad y lo despojaron del vehículo, que transportaba mercancía.

El cargamento estaba compuesto por 101 piezas de alimento para perro y gato, con un peso bruto de 6 mil 781.2 kilogramos. Tras apoderarse del vehículo, los tres hombres intentaron abandonar el tractocamión y continuar su huida a bordo de un automóvil sedán.

Policías detuvieron a los responsables en la autopista México-Puebla

Los agentes municipales interceptaron a los tres hombres sobre la autopista México-Puebla, en dirección a Puebla. Durante la intervención, los elementos de seguridad lograron liberar al conductor del tractocamión, quien había sido privado de su libertad durante el robo.

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones correspondientes. La persona agente del Ministerio Público de la Federación, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), integró la investigación y llevó el caso ante las autoridades judiciales.

¿De qué delitos fueron sentenciados?

La FGR informó que Rodrigo “N”, Rosendo “N” y Efrén “N” fueron considerados penalmente responsables de tres delitos:

Robo a autotransporte de carga.

Secuestro exprés.

Asociación delictuosa.

Por estos hechos, cada uno recibió una condena de 50 años de prisión y una multa de 469 mil 240 pesos. La FGR señaló que el Ministerio Público Federal adscrito a la FECOR en Puebla obtuvo la sentencia condenatoria después del proceso correspondiente.

Sentenciados cumplirán condena en Puebla

Los tres hombres deberán cumplir la pena impuesta en el Centro de Readaptación Social de San Miguel, en Puebla. El caso forma parte de las investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra el autotransporte de carga, particularmente en vías de comunicación utilizadas para el traslado de mercancías.

La FGR informó que la sentencia fue obtenida a partir de la investigación iniciada luego de la detención de los tres implicados por autoridades municipales de Coronango.

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