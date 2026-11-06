INE cambia reglas: boletas sin doblez no contarán como votos

Boletas sin doblez no valen. FOTO: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó nuevas reglas para las elecciones de 2027: las boletas sin marcas de doblez necesarias para introducirlas en las urnas no serán contadas como votos válidos ni nulos. Estas papeletas deberán inutilizarse y quedar fuera de los resultados electorales.

La decisión fue aprobada por el Consejo General del INE durante una sesión extraordinaria de este jueves, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). También se reforzaron los controles para evitar que operadores de programas sociales participen como observadores electorales.

INE establece qué pasará con las boletas sin doblez en 2027

El INE modificó los lineamientos para los cómputos distritales y de circunscripción plurinominal de las elecciones federales 2026-2027, así como de procesos electorales locales.

De acuerdo con el TEPJF, las boletas que no tengan las marcas de doblez necesarias para depositarlas en la urna no pueden relacionarse de manera objetiva con un voto efectivamente emitido.

Por ello, cuando los funcionarios de casilla encuentren estas papeletas, deberán seguir el siguiente procedimiento:

No contarlas como votos válidos ni nulos.

Excluirlas de la suma de resultados electorales.

Registrar el caso en la hoja de incidentes.

Inutilizarlas con dos rayas de tinta, como ocurre con las boletas sobrantes.

Separarlas de los votos válidos y nulos.

Las instrucciones también establecen responsabilidades específicas para presidentes, secretarios y escrutadores de casilla.

INE refuerza controles para observadores electorales

El Consejo General también aprobó cambios a los lineamientos de observación electoral para impedir la intervención de operadores de programas sociales.

El Instituto solicitará información a los tres órdenes de gobierno para ampliar sus bases de datos de verificación. La revisión incluirá registros de servidores públicos y Servidores de la Nación.

Si se detecta una coincidencia, la persona interesada recibirá una notificación y podrá presentar aclaraciones antes de que el INE tome una decisión definitiva.

El consejero Martín Faz Mora señaló que las modificaciones buscan fortalecer la observación electoral como una actividad ciudadana independiente y libre de interferencias.

INE impulsará el voto de jóvenes en las elecciones de 2027

Durante la misma sesión, el Instituto aprobó el Programa de Promoción de la Participación Ciudadana rumbo a la jornada electoral del 6 de junio de 2027.

La estrategia busca fomentar el voto libre, informado y razonado, con especial atención en jóvenes de 18 a 29 años.

Las actividades serán coordinadas por órganos del INE, organismos electorales locales y organizaciones de la sociedad civil.

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