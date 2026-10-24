AMTAC se baja del paro de transportistas del lunes; Segob mantiene abierto el diálogo

AMTAC se baja de protesta; Gobierno mantiene diálogo. Foto: Cuartoscuro

Ante el paro de transportistas anunciado para el lunes 26 de octubre, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones del sector para atender sus demandas. Por su parte, la Alianza Mexicana de Transportistas, A. C. (AMTAC) confirmó que no participará en las movilizaciones convocadas para esa fecha.

Ambos posicionamientos se dieron a conocer este sábado 24 de octubre, a dos días de las protestas anunciadas por organizaciones transportistas.

Mientras Gobernación hizo un llamado a evitar acciones que afecten a la ciudadanía y al traslado de mercancías, AMTAC señaló que continuará buscando acuerdos con las autoridades, aunque advirtió que podría recurrir a manifestaciones en carreteras si no obtiene respuestas a sus demandas.

Segob ofrece mesa de diálogo ante paro de transportistas

La Secretaría de Gobernación informó que, desde el primer momento, ofreció formalmente un espacio de interlocución con las organizaciones transportistas, así como una mesa permanente de trabajo con las autoridades competentes.

El objetivo, explicó la dependencia, es escuchar las demandas del sector y avanzar en la construcción de acuerdos mediante los mecanismos institucionales.

Gobernación reconoció las preocupaciones expresadas por las organizaciones y sostuvo que el entendimiento y la colaboración permiten encontrar soluciones a sus planteamientos.

Ante las movilizaciones anunciadas para el próximo lunes, la dependencia federal pidió privilegiar el diálogo y evitar acciones que puedan generar afectaciones a la población.

En particular, hizo un llamado a prevenir interrupciones en el tránsito y en el traslado de mercancías.

La Segob reiteró que mantendrá abierta la comunicación con las organizaciones transportistas para atender sus demandas y favorecer acuerdos por la vía institucional.

AMTAC confirma que no participará en el paro del 26 de octubre

Por separado, la Alianza Mexicana de Transportistas, A. C. (AMTAC) emitió un comunicado oficial en el que informó a sus agremiados y al sector transportista que no participará en el paro convocado para el lunes 26 de octubre de 2026.

La organización explicó que mantiene su compromiso con el diálogo institucional y la construcción de acuerdos con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con su posicionamiento, considera que el entendimiento entre las partes puede contribuir a resolver los problemas que enfrenta el transporte en México.

Sin embargo, aclaró que su decisión de no sumarse a la movilización no significa que renuncie a exigir soluciones a las demandas de sus integrantes.

AMTAC reiteró que continuará trabajando en la defensa de sus agremiados y mantendrá abiertos los canales de comunicación con las autoridades.

¿Cuáles son las demandas de los transportistas?

En su comunicado, AMTAC reconoció que existen demandas del sector que requieren atención de las autoridades.

Entre las principales preocupaciones mencionó:

Seguridad en las carreteras , ante los problemas que enfrentan los transportistas durante sus recorridos.

, ante los problemas que enfrentan los transportistas durante sus recorridos. Costos operativos relacionados con el desarrollo de la actividad.

relacionados con el desarrollo de la actividad. Condiciones de trabajo para quienes se dedican al transporte.

La organización señaló que continuará buscando espacios de diálogo para que sus propuestas e inquietudes sean escuchadas y atendidas.

Asimismo, sostuvo que los acuerdos deben estar acompañados de resultados que respondan a las necesidades del sector.

AMTAC no descarta futuras manifestaciones en carreteras

Aunque confirmó que no participará en el paro del próximo lunes, AMTAC advirtió que podría recurrir a manifestaciones en carreteras si se interrumpe el diálogo con las autoridades o no existe voluntad para atender las necesidades del sector.

En su comunicado, la organización expresó:

“El diálogo debe ser permanente, respetuoso y acompañado de resultados”.

También señaló que, si se rompen los canales de comunicación, podría verse en la necesidad de realizar protestas para hacer escuchar las demandas de sus agremiados.

AMTAC precisó que su disposición a negociar no implica renunciar a sus derechos ni dejar de exigir soluciones.

No obstante, sostuvo que la búsqueda de acuerdos continuará siendo su primera opción antes de recurrir a otras acciones.

¿Qué pasará con el paro de transportistas del lunes 26 de octubre?

Hasta el momento, AMTAC ha confirmado que no se sumará a la jornada de protestas del lunes 26 de octubre, mientras que la Secretaría de Gobernación mantiene su ofrecimiento de diálogo con las organizaciones transportistas.

El anuncio de AMTAC corresponde exclusivamente a la participación de sus agremiados y no implica la cancelación general de las movilizaciones convocadas por otras organizaciones.

Por su parte, Gobernación reiteró que continuará abierta a la comunicación para atender los planteamientos del sector y buscar acuerdos que permitan evitar afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al transporte de mercancías.

Los comunicados proporcionados no detallan las carreteras, autopistas u horarios específicos en los que podrían realizarse las movilizaciones del próximo lunes.

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