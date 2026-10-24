Vinculan a proceso al “Talibán”, presunto integrante de los “Chapitos”

Jesús Abraham “N”, alias el “Talibán”. Foto: FGR

Jesús Abraham “N”, alias el “Talibán”, identificado como presunto integrante del Cártel de Sinaloa, facción los “Chapitos”, fue vinculado a proceso por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de las fuerzas armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la vinculación a proceso se obtuvo tras aportar los datos de prueba por los delitos mencionados.

#FGR obtiene vinculación a proceso en contra de una persona detenida junto con un arma larga, cartuchos y cargadores. El Ministerio Público, adscrito a la #FECOR, en su Fiscalía Federal en #Sinaloa, obtuvo la vinculación a proceso de Jesús “N”, por su posible participación en… pic.twitter.com/qd2XmF8LpA — FGR México (@FGRMexico) October 24, 2026

¿Qué se sabe de la detención del “Talibán”?

La detención ocurrió el 17 de octubre en Mazatlán, Sinaloa, durante un operativo coordinado entre fuerzas especiales de la Guardia Nacional y el Ejército, con apoyo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con la dependencia, el “Talibán” era una persona de confianza de Juan Benito “N”, alias “Beny 17”, señalado como jefe regional de la facción los “Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Su captura se produjo después de otra acción realizada el 16 de octubre en el municipio de El Rosario, donde fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de una célula vinculada con Oscar Luciano “N”, alias “Casco” o el “81”, señalado como jefe regional de los “Chapitos”. Entre ellos había una persona de nacionalidad colombiana.

La Defensa señaló que los detenidos están relacionados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrido el 23 de enero en La Concordia, así como con el secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México, registrado el 3 de febrero en Mazatlán.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la FGR en Culiacán para continuar con las investigaciones.

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En una operación coordinada fue detenido Jesús Abraham N (a) “Talibán” y una célula delictiva del “Cártel del Pacífico”https://t.co/E2fs7iOp6R pic.twitter.com/KDg3n0ZCqj — @Defensamx (@Defensamx1) October 18, 2026

El Cártel de Sinaloa se dividió en dos facciones luego de la detención Ismael el “Mayo” Zambada en 2024. El hecho detonó una ola de violencia en Culiacán que todavía persiste. Pese al refuerzo de la seguridad, la violencia no para.

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