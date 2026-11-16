¿Por qué Miguel Ángel Félix Gallardo fue condenado a 77 años de prisión? 

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, acumuló dos sentencias que sumaban 77 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, el acopio de armas y los homicidios del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

¿Por qué fue su primer condena de 40 años?

La primera condena fue de 40 años de prisión, por delitos vinculados con el tráfico de cocaína, el acopio de armas de fuego y otros ilícitos. La segunda, de 37 años, se dictó en 2017 por su responsabilidad en el secuestro y asesinato de Camarena y Zavala, ocurrido en febrero de 1985.

Félix Gallardo falleció el 15 de noviembre de 2026, a los 80 años, en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco, después de ser trasladado de emergencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande por complicaciones de salud.

Recibió 37 años por el asesinato de Kiki Camarena

El 7 de febrero de 1985, el agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena fue secuestrado en Guadalajara. También fue privado de la libertad el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, quien colaboraba con él en labores de investigación.

Ambos fueron asesinados. El caso provocó una crisis en la relación entre México y Estados Unidos y una fuerte presión del Gobierno estadounidense para localizar a los responsables.

En agosto de 2017, un juez federal impuso a Félix Gallardo una sentencia de 37 años de prisión por los homicidios. También estableció una reparación del daño de más de 20 millones de pesos para los familiares de las víctimas.

¿Cómo fundó el Cártel de Guadalajara?

Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa. Antes de convertirse en uno de los principales dirigentes del narcotráfico mexicano, trabajó en la Policía Judicial estatal y se desempeñó como guardaespaldas del entonces gobernador sinaloense Leopoldo Sánchez Celis.

Durante la década de 1970 se estableció en Guadalajara, donde consolidó una organización criminal junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”.

El Cártel de Guadalajara se convirtió en una de las principales organizaciones del narcotráfico en México durante los años setenta y ochenta. Su estructura estableció rutas para trasladar drogas, entre ellas cocaína procedente de Sudamérica, hacia Estados Unidos.

La organización también reunió a operadores que posteriormente adquirieron relevancia en el narcotráfico mexicano, entre ellos Héctor Luis Palma Salazar, el “Güero Palma”; Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, e Ismael Zambada García, el “Mayo”.

¿Cuándo detuvieron a Félix Gallardo?

Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 en Guadalajara, después de permanecer prófugo durante varios años. Su captura ocurrió tras el asesinato de Camarena y Zavala, que había provocado una intensa búsqueda de los responsables.

Durante sus últimos años en prisión, su defensa solicitó que pudiera cumplir sus condenas bajo prisión domiciliaria debido a su edad y a sus problemas de salud. En 2022 se autorizó ese beneficio respecto de la sentencia de 40 años, pero el cambio de modalidad de reclusión no se concretó.

El fundador del Cártel de Guadalajara permaneció en el complejo penitenciario de Puente Grande hasta el 13 de noviembre de 2026, cuando fue trasladado de urgencia a un hospital privado de Guadalajara. Dos días después falleció por una falla orgánica múltiple.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.