Atención a las Causas suma 8.7 millones de trámites y servicios en México

El programa ha brindado millones de atenciones en territorio nacional. Foto: Uno TV

El Gobierno de México ha brindado 8.7 millones de trámites y servicios a la población mediante el eje de Atención a las Causas, que forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y busca acercar opciones de educación, empleo, deporte y cultura, principalmente a las juventudes.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó los resultados durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Destacó que las acciones se realizan directamente en las comunidades, mediante visitas casa por casa y jornadas para facilitar el acceso a programas y servicios públicos.

“Por esa razón continuamos con las visitas casa por casa. Agradecer a quienes nos abren las puertas de su hogar y nos brindan su confianza para conocer lo que viven, lo que necesitan”, señaló.

La funcionaria también reconoció la participación de 53 instituciones, del Gabinete de Seguridad y de los integrantes de las Mesas de Construcción de Paz.

Ferias de Paz y Tianguis del Bienestar acercan servicios a la población

Rosa Icela Rodríguez explicó que las Ferias de Paz permiten a las familias acceder a trámites y servicios como la expedición de actas de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP), créditos a la palabra, orientación médica y ofertas educativas y laborales. También incluyen actividades como cortes de cabello.

Por otra parte, el Tianguis del Bienestar lleva artículos de primera necesidad a las regiones con mayores necesidades. Recientemente, este programa estuvo en Cuautla, Morelos.

Con esa jornada, suman 36 municipios y 837 localidades beneficiadas. De acuerdo con la secretaria, más de 115 mil familias han recibido gratuitamente más de 3.5 millones de artículos nuevos de primera necesidad.

El programa ha brindado millones de atenciones en territorio nacional. Foto: Uno TV

¿Qué apoyos para jóvenes forman parte de Atención a las Causas?

La titular de Gobernación destacó distintas iniciativas dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con el objetivo de ampliar sus oportunidades educativas, laborales, deportivas y culturales.

Entre las acciones reportadas se encuentran:

Jóvenes Transformando México: contempla más de 485 acciones de construcción, ampliación y transformación de planteles de educación media superior en municipios con altos índices delictivos.

contempla más de 485 acciones de construcción, ampliación y transformación de planteles de educación media superior en municipios con altos índices delictivos. Centros México Imparable: hay 60 centros en construcción y más de 40 mil asistentes han participado en asambleas informativas.

hay 60 centros en construcción y más de 40 mil asistentes han participado en asambleas informativas. Jóvenes Construyendo el Futuro: 168 mil jóvenes se han capacitado mediante este programa.

168 mil jóvenes se han capacitado mediante este programa. Boxeando por la Paz: la funcionaria invitó a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a inscribirse en esta iniciativa.

la funcionaria invitó a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a inscribirse en esta iniciativa. ¡Ponte Pila!: la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) impulsa la actividad física entre la ciudadanía.

Rodríguez también informó que la Clase Nacional de Baloncesto Bota y Encesta, realizada el 27 de septiembre, reunió a más de 513 mil participantes.

Asimismo, el Instituto Mexicano de la Juventud y los Comités de Jóvenes por la Transformación desarrollan actividades orientadas a la participación juvenil y al mejoramiento de sus comunidades.

Anuncian jornada de murales y festivales por la paz

Como parte de las actividades culturales, la secretaria anunció que el próximo 29 de octubre se llevará a cabo la Jornada Nacional del Mural Temático más Grande del Mundo.

Además, la Secretaría de Cultura desarrolla el Circuito Nacional de Festivales por la Paz. En Guerrero se realiza la iniciativa Fiesta Voces por la Paz, con la que suman 113 festivales.

En las próximas fechas, Puebla, Michoacán, Sinaloa y Nuevo León tendrán actividades de artes vivas, cine, música y danza. La funcionaria invitó a la población a mantenerse atenta a los anuncios oficiales para conocer las fechas y participar en los encuentros.

Programa de desarme suma más de 14 mil armas entregadas

Rodríguez también destacó los resultados de la iniciativa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante la cual las personas pueden entregar armas de fuego de manera voluntaria y anónima a cambio de dinero en efectivo.

Hasta la fecha del reporte, se han recibido 14 mil 077 armas de fuego. Además, niñas y niños han intercambiado más de 15 mil juguetes bélicos por juguetes educativos.

La secretaria señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos para promover la convivencia pacífica y reducir los riesgos asociados con la presencia de armas en los hogares.

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