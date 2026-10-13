Violencia contra maestros en México: 4 de cada 10 docentes han sufrido agresiones en sus escuelas

4 de cada 10 docentes han sido agredidos en México. Foto: Getty Images

Cuatro de cada 10 docentes en México han experimentado algún tipo de violencia dentro de sus planteles educativos y, de ellos, el 90% ha recibido agresiones verbales, como insultos, burlas y humillaciones, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia hacia los Maestros 2024, citada por la organización Educación con Rumbo.

La violencia contra el magisterio ha generado preocupación por sus consecuencias en la convivencia escolar, la salud emocional del profesorado y el ejercicio del derecho a la educación.

La organización advirtió que los recientes casos de agresiones contra maestros no son hechos aislados, sino parte de una problemática que requiere acciones coordinadas entre autoridades, familias y comunidades escolares.

Cinco de cada 10 estudiantes han presenciado faltas de respeto contra maestros

Los datos citados por Educación con Rumbo muestran que las agresiones contra docentes también son observadas por el alumnado. De acuerdo con un estudio de Gaona y colaboradores, publicado en 2023, cinco de cada 10 estudiantes han sido testigos de faltas de respeto hacia sus profesores.

Además, cerca del 35% de los alumnos consultados afirmó haber presenciado algún conflicto entre madres o padres de familia y docentes.

Para la organización, estas situaciones reflejan la necesidad de fortalecer la convivencia dentro de los planteles y establecer mecanismos que permitan atender los conflictos sin poner en riesgo la integridad del personal educativo.

Estrés y agotamiento afectan al magisterio mexicano

La violencia escolar se suma a las condiciones de estrés y desgaste que enfrenta una parte del profesorado.

Según las cifras citadas por Educación con Rumbo, más del 30% de los docentes considera que su trabajo es altamente estresante, mientras que cerca del 80% presenta niveles de agotamiento laboral.

El documento también señala que una de cada seis maestras enfrenta niveles de depresión severa, con base en datos atribuidos al estudio EMMI de 2025.

Estas cifras apuntan a la importancia de atender el bienestar emocional de las y los maestros, además de establecer medidas de prevención y respuesta ante las agresiones que ocurren en las escuelas.

Educación con Rumbo advierte falta de mecanismos para proteger a los docentes

Educación con Rumbo sostuvo que las políticas educativas han colocado a niñas, niños y adolescentes en el centro de la atención, pero consideró que no se han establecido mecanismos suficientes de corresponsabilidad para proteger al profesorado.

Patricia Ganem, coordinadora del Observatorio de la Educación de la organización, afirmó que esta situación puede colocar a los maestros ante la disyuntiva de intervenir frente a conductas violentas o abstenerse por temor a enfrentar denuncias, sanciones administrativas o procesos legales.

“Dicho vacío institucional ha llevado a miles de maestros y maestras a enfrentar el dilema entre: intervenir ante conductas violentas que implican el riesgo de denuncia, sanciones administrativas o procesos legales, o la omisión forzada, no por falta de compromiso, sino por falta de respaldo”, señaló Ganem.

Por su parte, Paulina Amozurrutia afirmó que el Gobierno federal no ha construido una política integral que articule las responsabilidades del Estado, las familias y la sociedad frente a la violencia escolar.

“No han querido reconocer que México vive una ola de violencia e inseguridad crecientes que se replica en las escuelas y está afectando a los más vulnerables”, declaró.

Ganem agregó que las maestras y los maestros continúan desempeñando sus labores pese a las condiciones adversas y a los riesgos para su seguridad y bienestar.

¿Qué propone Educación con Rumbo para frenar la violencia contra maestros?

Ante este panorama, la organización llamó a implementar medidas específicas para prevenir y atender las agresiones contra el personal docente. Entre sus propuestas se encuentran:

Crear protocolos de prevención y atención: incorporar mecanismos específicos para proteger a maestras y maestros ante situaciones de violencia escolar

incorporar mecanismos específicos para proteger a maestras y maestros ante situaciones de violencia escolar Establecer corresponsabilidades: coordinar acciones entre las familias, las autoridades federales y estatales, y las comunidades educativas

coordinar acciones entre las familias, las autoridades federales y estatales, y las comunidades educativas Fortalecer la formación docente: brindar capacitación especializada en gestión de conflictos y habilidades socioemocionales

Educación con Rumbo señaló que atender la violencia contra el magisterio es una condición necesaria para mejorar la convivencia escolar y garantizar el derecho a la educación en un entorno seguro para estudiantes y docentes.

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