Otros 107 millones en contratos electorales: ¿hasta dónde llega la ruta del dinero de Taddei?

La ruta del dinero que apunta al entorno de Guadalupe Taddei, expresidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), se extiende a organismos electorales estatales. Registros públicos de contrataciones documentan adjudicaciones a Corporativo ZEG por más de 100 millones de pesos, mientras que Cajas Graf, otra empresa vinculada en investigaciones periodísticas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, también participó en algunos de esos concursos.

Corporativo ZEG: contratos millonarios

Unotv.com reveló que en Coahuila, durante 2023, Corporativo ZEG ganó una licitación para suministrar material electoral por más 69 millones de pesos con IVA incluido. El acta de fallo del Instituto Electoral de Coahuila señala que su propuesta cumplió los requisitos administrativos y se mantuvo dentro del presupuesto autorizado.

En el mismo procedimiento participó Cajas Graf, cuya oferta fue desechada porque superaba el techo presupuestal. Su propuesta ascendía a más de 72 millones de pesos.

Cajas Graf quedó fuera de la licitación en CDMX

En la Ciudad de México, Corporativo ZEG también obtuvo una adjudicación para producir materiales electorales destinados al proceso local de 2023-2024.

El fallo de la licitación IECM-LPN-01/23 documenta que ambas empresas presentaron propuestas. Sin embargo, Cajas Graf fue descalificada por incumplimientos en la documentación, mientras que Corporativo ZEG sí cumplió con los requisitos establecidos.

Contratos en otros estados

En el Estado de México, los registros del Instituto Electoral estatal consignan una adjudicación a Corporativo ZEG por más de 8 millones, correspondiente a la adquisición de material electoral para la elección de gubernatura de 2023.

La ruta también llega a San Luis Potosí. Un registro del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) consigna un contrato por 16 millones 961 mil pesos, firmado en 2024.

De acuerdo con los cuatro montos documentados, las adjudicaciones suman más de 107 millones de pesos.

La pregunta pendiente es si las autoridades revisarán estos procedimientos estatales para determinar si se apegaron a la normativa y si existieron irregularidades.

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