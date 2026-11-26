Foto: Cuartoscuro

El evento de Norte que afecta las costas del Golfo de México provocó el cierre de puertos marítimos en seis estados del país, alertó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), ante las condiciones de viento y oleaje que representan un riesgo para la navegación.

Las restricciones se aplican a embarcaciones mayores y menores en distintos puntos de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por lo que las autoridades exhortaron a pescadores, prestadores de servicios turísticos y población en general a respetar las indicaciones de las autoridades marítimas.

La medida busca prevenir accidentes en las zonas costeras mientras se mantienen las condiciones meteorológicas adversas asociadas al fenómeno.

Puertos cerrados para embarcaciones mayores

La Semar reportó restricciones para embarcaciones mayores en los siguientes puntos:

Tamaulipas: Matamoros

Matamoros Veracruz: Veracruz, Coatzacoalcos y Alvarado

Veracruz, Coatzacoalcos y Alvarado Tabasco: Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes

Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes Campeche: Campeche, Seybaplaya, Isla del Carmen, Cayo Arcas y Yuum Kaab Naab

Puertos cerrados para embarcaciones menores

Las restricciones para embarcaciones menores abarcan seis entidades:

Tamaulipas: Tampico, Altamira, Matamoros y La Pesca

Tampico, Altamira, Matamoros y La Pesca Veracruz: Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Alvarado, Tecolutla, Tamiahua, Nautla, Cazones y Tonalá

Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Alvarado, Tecolutla, Tamiahua, Nautla, Cazones y Tonalá Tabasco: Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes

Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes Campeche: Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab, Campeche, Seybaplaya y Champotón

Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab, Campeche, Seybaplaya y Champotón Yucatán: Progreso, Las Coloradas, Río Lagartos, El Cuyo, Celestún, Sisal, Telchac, San Felipe, Yukalpetén, Chuburná y Dzilam de Bravo

Progreso, Las Coloradas, Río Lagartos, El Cuyo, Celestún, Sisal, Telchac, San Felipe, Yukalpetén, Chuburná y Dzilam de Bravo Quintana Roo: Puerto Juárez, Isla Mujeres, Cozumel y Holbox.

Permanecen cerrados a la navegación de embarcaciones menores Balzapote, en Veracruz, así como Isla Aguada, Palizada, Nuevo Campechito, Sabancuy y Atasta, en Campeche.

⚠️Debido a temporal por evento de norte en el Golfo de México, @SEMAR_mx informa cierre de #puertos 🚧 en el Golfo de México y Mar Caribe:



🚢Embarcaciones mayores:

▪️ #Tamaulipas: Matamoros

▪️ #Veracruz: Veracruz, Coatzacoalcos y Alvarado

▪️ #Tabasco: Dos Bocas, Frontera y… pic.twitter.com/v0tRVUxple — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 26, 2026

Evento de Norte provoca oleaje elevado en costas mexicanas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 26 de noviembre se mantienen los efectos de la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8, con un evento de Norte que genera fuertes rachas de viento en distintas regiones del país.

En las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronostican rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora durante la mañana, con disminución gradual por la tarde.

Se prevé oleaje de entre 2 y 3 metros de altura en las costas del sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y el norte de Quintana Roo.

Ante estas condiciones, Protección Civil pidió a la población mantenerse informada y extremar precauciones en actividades de navegación, portuarias, turísticas, deportivas, pesqueras, ribereñas y de playa.

Las autoridades recomiendan respetar los avisos de cierre y evitar exponerse a situaciones de riesgo mientras continúe el temporal.

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