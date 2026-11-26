Alumnos tendrán puente este viernes. Foto: Cuartoscuro

Los estudiantes de educación básica tendrán un día de descanso adicional este viernes 27 de noviembre, por lo que no deberán acudir a las aulas. La suspensión de actividades está contemplada en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que establece las fechas de descanso y las actividades académicas para el ciclo escolar 2026-2027.

¿Cuándo deberán regresar los alumnos a clases y cuánto falta para las vacaciones de diciembre? Aquí te contamos las fechas que deben tomar en cuenta madres, padres de familia y estudiantes.

No habrá clases el viernes 27 de noviembre

La suspensión de actividades escolares se debe a la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), programada para el viernes 27 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027.

Durante esta jornada, docentes y directivos de educación básica participan en reuniones de trabajo para analizar los avances académicos, revisar los procesos de enseñanza y establecer estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán que presentarse en sus planteles. La disposición aplica tanto para escuelas públicas como para particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Es importante señalar que no se trata de un día festivo oficial, sino de una suspensión de clases por actividades programadas para el personal educativo.

¿Cuándo regresan los alumnos a clases?

Después de este descanso de tres días, los estudiantes deberán regresar a las aulas el lunes 30 de noviembre, cuando se reanudarán las actividades escolares de manera habitual.

Posteriormente, los alumnos tendrán que esperar hasta diciembre para disfrutar del siguiente periodo de descanso, correspondiente a las vacaciones de invierno.

Inicio de las vacaciones de diciembre

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, las vacaciones de invierno comenzarán oficialmente el lunes 21 de diciembre de 2026 y concluirán el martes 5 de enero de 2027.

El regreso a las aulas no será inmediatamente después de esa fecha, pues el miércoles 6 de enero también está contemplado como suspensión de labores docentes.

Así queda el calendario para los estudiantes de educación básica:

Viernes 18 de diciembre de 2026: último día de clases antes de las vacaciones

último día de clases antes de las vacaciones Lunes 21 de diciembre: inicio oficial del periodo vacacional

inicio oficial del periodo vacacional Martes 5 de enero de 2027: último día de vacaciones

último día de vacaciones Miércoles 6 de enero: suspensión de labores docentes

suspensión de labores docentes Jueves 7 de enero: regreso a clases

De esta manera, los estudiantes tendrán 16 días naturales de vacaciones de invierno y podrán disfrutar de 19 días consecutivos sin acudir a las aulas, si se consideran los fines de semana y la suspensión del 6 de enero.

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