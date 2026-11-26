EZLN llega a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Foto: Lizeth Coello

Este jueves empezó a llegar la delegación de mil 530 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al Centro Indígena de Capacitación Integral-Universidad de la Tierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

El objetivo es iniciar los encuentros con madres y familias buscadoras de personas desaparecidas, comenzando en Chiapas antes de viajar a la Ciudad de México (CDMX) y otros estados dentro de su Gira por la Vida.

Este 26 y 27 de noviembre se realizarán las primeras reuniones privadas con colectivos y familias buscadoras de Chiapas.

Y el sábado 28 de noviembre a las 5 de la tarde se prevé la salida a la Ciudad de México (CDMX).

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas tiene registradas a 544 personas de familias buscadoras

Hasta ahora el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas tiene registradas a 544 personas pertenecientes a familias buscadoras de las cuales 476 mujeres, 63 hombres y 5 otras de las cuales no pueden dar nombres de colectivos ni de personas, para cuidar su seguridad frente a las amenazas que reciben.

Las familias participantes son de:

Aguascalientes Baja California Baja California Sur Chiapas Chihuahua Ciudad de México Coahuila Colima Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tamaulipas Veracruz Yucatán

El registro de las actividades iniciará el 2 de diciembre en la base de operaciones en la CDMX, en la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes” y culminará hasta el 4 de enero del 2027.

Durante esos días se tendrán encuentros con familias buscadoras de distintos estados del país, además de recorridos previstos en entidades como Veracruz, Jalisco, Puebla y Querétaro.

El 1 de enero de 2027, el EZLN conmemorará en la CDMX el 33 aniversario de su levantamiento armado de 1994, en solidaridad con madres buscadoras y familias de personas desaparecidas.

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