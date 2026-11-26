EZLN se prepara para viajar a la CDMX e iniciar encuentros con madres buscadoras
El EZLN viajará a la CDMX el 28 de noviembre y realizará actividades con familias buscadoras hasta el 4 de enero de 2027.
Este jueves empezó a llegar la delegación de mil 530 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al Centro Indígena de Capacitación Integral-Universidad de la Tierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
El objetivo es iniciar los encuentros con madres y familias buscadoras de personas desaparecidas, comenzando en Chiapas antes de viajar a la Ciudad de México (CDMX) y otros estados dentro de su Gira por la Vida.
Este 26 y 27 de noviembre se realizarán las primeras reuniones privadas con colectivos y familias buscadoras de Chiapas.
Y el sábado 28 de noviembre a las 5 de la tarde se prevé la salida a la Ciudad de México (CDMX).
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas tiene registradas a 544 personas de familias buscadoras
Hasta ahora el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas tiene registradas a 544 personas pertenecientes a familias buscadoras de las cuales 476 mujeres, 63 hombres y 5 otras de las cuales no pueden dar nombres de colectivos ni de personas, para cuidar su seguridad frente a las amenazas que reciben.
Las familias participantes son de:
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Chiapas
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tamaulipas
- Veracruz
- Yucatán
El registro de las actividades iniciará el 2 de diciembre en la base de operaciones en la CDMX, en la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes” y culminará hasta el 4 de enero del 2027.
Durante esos días se tendrán encuentros con familias buscadoras de distintos estados del país, además de recorridos previstos en entidades como Veracruz, Jalisco, Puebla y Querétaro.
El 1 de enero de 2027, el EZLN conmemorará en la CDMX el 33 aniversario de su levantamiento armado de 1994, en solidaridad con madres buscadoras y familias de personas desaparecidas.
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