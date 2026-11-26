La propuesta busca mejorar la justicia familiar. Foto: Gobierno de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una reforma de justicia familiar para agilizar los procesos de adopción, los divorcios, así como entregar una pensión alimentaria provisional, como medida integral para mejorar la protección jurídica y económica a niños y madres.

Durante la conferencia mañanera, el coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, informó sobre la iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Indicó que, en 2024, hubo casi un millón de asuntos familiares, lo que representa que cuatro de cada 10 casos ingresados en los tribunales locales son en materia familiar.

¿Qué incluye la reforma de Claudia Sheinbaum?

Centros de asistencia : crear vías para que niños que están en dichos espacios se reintegren a una familia.

: crear vías para que niños que están en dichos espacios se reintegren a una familia. Juicio especial por abandono : audiencias en un lapso de 25 días en lugar de años: la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes está presente desde el inicio del juicio.

: audiencias en un lapso de 25 días en lugar de años: la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes está presente desde el inicio del juicio. Simplificación del divorcio : Actualmente, si no hay acuerdo, el divorcio puede tardar años y quien controla el dinero lo usa para presionar a la pareja.

: Actualmente, si no hay acuerdo, el divorcio puede tardar años y quien controla el dinero lo usa para presionar a la pareja. Simplificación de pensión alimentaria : una sola audiencia donde se decreta la separación y se dicta como medidas que los bienes se decidan por separado, hijos con protección inmediata, con garantía de vivienda, custodia y convivencia, así como una pensión alimentaria provisional, calculada conforme a ingresos reales en el SAT y bancos.

: una sola audiencia donde se decreta la separación y se dicta como medidas que los bienes se decidan por separado, hijos con protección inmediata, con garantía de vivienda, custodia y convivencia, así como una pensión alimentaria provisional, calculada conforme a ingresos reales en el SAT y bancos. Evitar que hijos sean usados para dañar a la madre (violencia vicaria): protección en 24 horas, sin mediación con el agresor y aplicación de una escucha segura.

(violencia vicaria): protección en 24 horas, sin mediación con el agresor y aplicación de una escucha segura. Niños con voz y defensa especializadas: participarán en las decisiones que les afectan según su edad y madurez.

Por su parte, Claudia Sheinbaum subrayó que el objetivo de la reforma es proteger a los niños y mujeres frente a la separación de una pareja.

“Y aquí lo que se está haciendo es facilitar a las mujeres la posibilidad —y a los hombres también puede ser, pero particularmente a las mujeres, que es donde ocurren la mayoría de los casos—, facilitar el divorcio y no poner a los hijos como rehenes en el caso de la separación de la pareja”.

Explicó que la reforma busca proteger a las personas involucradas mientras se desarrolla un divorcio, así como disminuir los tiempos de juicios familiares.

Agilizar procesos de adopción

En cuanto a la adopción, Claudia Sheinbaum explicó que la reforma busca agilizar los procesos, debido a que algunos pueden tardar años “y a veces no culminan por la propia burocracia”.

“Ahora lo que queremos hacer es un proceso seguro para las niñas y los niños, pero que sea expedito para que puedan tener una familia”, puntualizó.

Para simplificar la adopción, se busca:

La realización de una audiencia única, sin revisión de oficio en segunda instancia.

Certificado de idoneidad en 45 días

Adopción plena e irrevocable en todo el país

Entrega voluntaria y segura de un niño para su adopción: no habrá sanciones ni penas para quien entrega al menor

Resolución en 10 días de la patria potestad en niños entrenados de forma voluntaria y segura

Actualmente, hay de 25 a 35 mil niños y adolescentes en centros de asistencia. Siete de cada 10 están listos para ser adoptados.

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, puntualizó que se trata de una reforma integral, profunda e inmediata en beneficio de las mujeres, niños y adolescentes.

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