¿Un nuevo planeta? Detectan objeto helado más allá de Plutón

La alineación planetaria podría cambiar. Foto: Shutterstock

Un nuevo planeta podría unirse a la lista del Sistema Solar, se trata de 2026 ED138, un cuerpo celeste detectado por el Observatorio Vera C. Rubin, en Chile, cuyo tamaño estimado lo colocaría entre los objetos más grandes identificados más allá de Neptuno.

El hallazgo fue anunciado ayer, 27 de octubre, por National Geographic y abre nuevas posibilidades para estudiar las regiones más distantes de nuestro vecindario cósmico.

¿Qué se sabe del posible sexto planeta enano?

🔭El descubrimiento llega cuando el Observatorio Vera C. Rubin comienza a desplegar todo su potencial científico. https://t.co/fq5Frnzpai — National Geographic España (@NatGeoEsp) October 29, 2026

El objeto identificado como 2026 ED138 es un cuerpo transneptuniano, es decir, orbita alrededor del Sol a una distancia mayor que la de Neptuno. Actualmente se encuentra a unas 46 unidades astronómicas del Sol, mientras que Plutón tiene una distancia promedio de aproximadamente 40 unidades astronómicas.

El descubrimiento estuvo a cargo de Matthew Holman, investigador del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, quien identificó el objeto el 13 de octubre mientras analizaba datos recopilados por el Observatorio Vera C. Rubin.

De acuerdo con los cálculos preliminares del equipo científico, su diámetro podría medir entre 600 y mil 500 kilómetros, su tamaño sería suficiente para que su propia gravedad le haya dado una forma redondeada, una de las condiciones necesarias para clasificarlo como planeta enano.

No obstante, su categoría todavía no está confirmada, los investigadores necesitan observaciones en longitudes de onda infrarrojas para precisar su tamaño y conocer mejor sus propiedades físicas.

Si se confirma su clasificación, 2026 ED138 se sumaría a los cinco planetas enanos reconocidos por la Unión Astronómica Internacional, Ceres, Plutón, Eris, Haumea y Makemake.

¿Por qué permaneció oculto durante tantos años?

Una de las particularidades del descubrimiento es que 2026 ED138 se encuentra en una región del cielo cercana al plano de la Vía Láctea, donde se concentra una enorme cantidad de estrellas.

Esta abundancia de fuentes luminosas dificulta distinguir objetos más pequeños y distantes, por ello, el cuerpo celeste pudo quedar oculto entre los puntos de luz registrados en observaciones anteriores.

Los investigadores también identificaron que su órbita presenta una inclinación cercana a los 25 grados respecto al plano principal del Sistema Solar, esta característica sugiere que pudo experimentar alteraciones gravitatorias relacionadas con Neptuno.

El estudio de su trayectoria podría aportar información sobre la evolución del Sistema Solar, incluida la migración de los planetas gigantes y la dispersión de cuerpos helados hacia sus regiones exteriores.

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