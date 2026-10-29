Cuauhtémoc Cárdenas: la ruptura con el PRI y las diferencias con AMLO

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a los 92 años, marca la partida de una de las figuras vinculadas con la apertura democrática de México. El ingeniero, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, rompió con el PRI en 1987, encabezó la candidatura opositora en las elecciones presidenciales de 1988 y contribuyó a la formación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En su comentario, el periodista Javier Solórzano recuerda las decisiones que marcaron la trayectoria de Cárdenas, las controversias electorales de 1988 y las diferencias que posteriormente surgieron entre el ingeniero y Andrés Manuel López Obrador.

Cuauhtémoc Cárdenas y la ruptura con el PRI

Solórzano recuerda que, durante décadas, el PRI mantuvo una posición dominante en la política mexicana, mientras que las fuerzas de izquierda enfrentaban dificultades para competir por el poder mediante las elecciones.

En ese contexto, Cárdenas rompió con el partido en 1987 y encabezó un movimiento democrático junto con figuras como Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo.

El comentarista destaca que aquella decisión contribuyó a cambiar la competencia política del país y convirtió al ingeniero en una figura central de la oposición.

La elección presidencial de 1988

Uno de los momentos centrales de su trayectoria fue la elección presidencial de 1988, cuando Cárdenas compitió contra el candidato priista Carlos Salinas de Gortari.

Solórzano recuerda que Heberto Castillo, quien inicialmente buscaba la Presidencia por la izquierda, decidió respaldar la candidatura de Cárdenas.

El proceso electoral estuvo marcado por denuncias de irregularidades y cuestionamientos sobre el resultado. La controversia de 1988 se convirtió en uno de los episodios relevantes de la transición democrática mexicana.

Las diferencias con López Obrador y la 4T

El comentario también aborda el distanciamiento entre Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Solórzano señala que existieron diferencias sobre el rumbo político del país y sobre el significado de la llamada Cuarta Transformación.

El legado político del ingeniero

Al despedirse de Cárdenas, Solórzano destaca su influencia en la vida pública y su contribución a la apertura democrática.

“Ha muerto un hombre que en lo personal tuve la oportunidad de estar cerca de él, que me duele su partida”, expresa el periodista.

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