Restricciones aéreas de EE. UU. afectaron 193 vuelos y más de 18 mil pasajeros en México

Vuelos podrían tardar días en normalizarse. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Las restricciones aéreas ordenadas por Estados Unidos debido a una falla de comunicaciones afectaron 193 vuelos y a 18 mil 002 pasajeros en aeropuertos mexicanos, informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Aunque la medida fue levantada, las operaciones no regresarían de inmediato a la normalidad.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se reportaron 73 vuelos afectados, de acuerdo con el balance del aeropuerto con corte a las 22:00 horas.

Levantan restricciones, pero vuelos tardarán en normalizarse

La AFAC informó que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) notificó el levantamiento de las restricciones a las 19:44 horas, por lo que se previó una recuperación paulatina de las operaciones entre ambos países.

Aunque la suspensión de despegues en Estados Unidos duró alrededor de cuatro horas, las autoridades de ese país advirtieron que las afectaciones podrían prolongarse durante varios días. El secretario de Transporte de ese país, Sean Duffy, explicó que las aerolíneas necesitarían tiempo para reorganizar sus operaciones, debido a que numerosos aviones y tripulaciones quedaron fuera de posición por la interrupción.

La FAA atribuyó la suspensión a problemas de comunicación en los centros de control de tránsito aéreo. La medida obligó a detener los despegues como precaución, aunque después se autorizó reanudar las operaciones de manera gradual.

AICM pide consultar el estatus de los vuelos

Ante las afectaciones, el AICM informó que continuaría coordinándose con las aerolíneas y autoridades para facilitar la recuperación de los servicios y atender a los pasajeros.

Tanto la AFAC como el aeropuerto recomendaron a los viajeros mantenerse en contacto con su aerolínea y verificar el estatus de su vuelo antes de trasladarse a la terminal, debido a que podrían continuar los cambios en los itinerarios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.