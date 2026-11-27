Cae operador del CJNG identificado como la “Rana” en Jalisco. Foto: Semar

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron en Ocotlán, Jalisco, a Jonathan “N”, alias la “Rana”, identificado por las autoridades como presunto operador de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron ejecutar cateos en tres domicilios de ese municipio, a través de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

Las autoridades señalaron que el detenido estaría vinculado con actividades de homicidio y venta de drogas en la región. Sin embargo, no se detallaron los casos específicos que se le atribuyen.

En Ocotlán, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con @SSPCMexico y @SEMAR_mx, ejecutaron cateos en tres domicilios y detuvieron a Jonathan “N”, alias “La… pic.twitter.com/lCucGzIVUo — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 27, 2026

¿Por qué investigaban a Jonathan “N”, alias la “Rana”?

Los cateos se realizaron como parte de una investigación por posibles delitos de delincuencia organizada, contra la salud, en materia de hidrocarburos, así como acopio y tráfico de armas de fuego.

La detención de Jonathan “N” forma parte de las acciones de las autoridades federales para investigar las actividades de una célula delictiva presuntamente relacionada con el CJNG en la región de Ocotlán.

¿Qué aseguraron durante los cateos en Ocotlán, Jalisco?

Durante los operativos en los tres inmuebles, las autoridades aseguraron:

Dos armas de fuego.

Cartuchos.

Seis vehículos.

Un dron.

Una máquina contadora de dinero.

Dispositivos electrónicos.

Dinero en efectivo.

El Gabinete de Seguridad informó que las instituciones federales mantendrán la coordinación para detener a personas señaladas como generadoras de violencia y desarticular estructuras criminales en Jalisco.

Hasta el momento, no se dieron a conocer más detalles sobre la situación jurídica del detenido ni sobre los siguientes procedimientos que enfrentará.

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