La pareja duró menos que el rumor. Foto: Cuartoscuro

José Eduardo Derbez y la DJ mexicana Mariana BO han dado de qué hablar en las últimas horas, luego de protagonizar un intercambio de declaraciones sobre su cercanía y un supuesto romance.

Mientras el hijo de Eugenio Derbez publicó un comunicado para aclarar que está soltero y negar una nueva relación, la artista respondió con un mensaje en el que lo acusó de desacreditarla públicamente para proteger su imagen. Esta es la cronología de lo ocurrido.

¿Qué pasó entre José Eduardo Derbez y Mariana BO?

Las versiones sobre un posible romance comenzaron a circular luego de que ambos compartieran fotografías y momentos juntos en redes sociales, a principios del mes, el hijo de Victoria Ruffo subió dos imágenes con la DJ, en la primera se le ve abrazándola de la cintura, mientras que la segunda es una selfie donde ambos muestran seriedad ante la cámara.

Posteriormente, el 17 de noviembre, Mariana Bo declaró en entrevista para “Ventaneando” que José Eduardo la invitó a celebrar su cumpleaños donde tuvieron una experiencia juntos en un campo de tiro.

“Pasaron como unos días y me dijo: ‘Oye, vamos a tirar’. Y yo nunca he tirado, o sea, nunca he hecho esa práctica de tiro. Fue una experiencia muy cool, Eduardo es muy lindo, es un gran amigo”. Mariana Bo, DJ

Mariana también habló en dicho espacio de la posibilidad de seguir compartiendo tiempo con el actor, aunque aclaró que no tenía una relación formal.

“¿Quién sabe después? Pero nos la estamos pasando cool. La neta. Yo estoy soltera, me gusta divertirme, me gusta conocer gente, pasarla cool. Está loco, está loco igual que yo”. Mariana Bo, DJ

Sin embargo, casi 10 días después, el 26 de noviembre, José Eduardo Derbez aclaró que se encuentra soltero y negó estar estrenando un romance con Mariana BO, a semanas de anunciar su separación de Paola Dalay, madre de su hija Tessa.

A través de un comunicado humorístico publicado en sus historias de Instagram, el actor aseguró que no tiene una pareja secreta ni está buscando iniciar una nueva relación sentimental.

“Por medio de la presente, quiero informarles que actualmente me encuentro soltero. No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación”, escribió. José Eduardo Derbez, actor

En el mensaje también ironizó sobre las especulaciones relacionadas con su vida privada y señaló que se encuentra curándose tras su ruptura, “mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento, aunque el hígado continúa trabajando con normalidad”, agregó.

La aclaración del actor no pasó inadvertida para Mariana BO, quien utilizó sus historias de Instagram para expresar su molestia por la manera en que José Eduardo manejó la situación.

La DJ señaló que le incomodó como el hijo de Eugenio Derbez, la dejó en su historia para proteger su imagen y cuestionó que algunos hombres busquen controlar la narrativa cuando una mujer decide establecer límites.

“Qué fácil es buscar a una mujer en privado, compartir momentos con ella, utilizar las redes para mostrar lo que están viviendo y después desacreditarla públicamente para proteger su ‘imagen’ o ego herido por recibir un ‘No me gusta ni estoy acostumbrada a que me traten así’”. Mariana Bo, DJ

Mariana también rechazó que su integridad y trayectoria profesional quedaran sujetas a la opinión pública por este intercambio de declaraciones, “mi vida, mi carrera profesional y mi valor como mujer no están a consideración pública”. Finalmente, aclaró que también está soltera y que disfruta de su vida, su música, su carrera y sus proyectos.

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