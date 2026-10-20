Salud llama a reducir la exposición del plomo tras alerta de la OMS: ¿de dónde viene, quiénes están en riesgo y qué daños provoca?

El elemento no aporta beneficios all cuerpo. Foto: Shutterstock//ilustrativa.

El plomo representa un problema de salud pública en México, pues17.2% de los niños en el país presentan intoxicación; es decir que 1 de cada 4 niños están expuestos a este metal tóxico que causa afectaciones en su desarrollo neurológico por la exposición a este metal tóxico, según un estudio de Salud Pública.

Es por ello, que en el marco de la Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo, la Secretaría de Salud llamó a reducir el contacto con este contaminante que esta cerca de los alimentos, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los países acelerar las medidas para prevenir sus efectos.

Casi 1.4 millones de menores mexicanos se han intoxicado con plomo, teniendo hasta una concentración de este material en la sangre igual o superior a 5 microgramos por decilitro (μg/dL), según el estudio “Intoxicación por plomo en población pediátrica 2024” de Salud Pública.

Ante estas cifras, surge una pregunta: ¿por qué tantos niños en México tienen plomo en la sangre y de dónde proviene la exposición? Aunque la contaminación puede tener distintos orígenes, uno de los principales está relacionado con el uso de loza de barro vidriada con plomo para preparar, servir o almacenar alimentos. Sin embargo, también existen fuentes ambientales y laborales que pueden llevar este metal tóxico hasta los hogares y las comunidades.

¿Por qué los niños mexicanos se intoxican con plomo en México?

Foto: Shutterstock

El plomo no cumple ninguna función en el organismo y puede ingresar por distintas vías, entre ellas el consumo de alimentos contaminados, la inhalación de partículas y el contacto con productos que contienen este metal.

El contexto del plomo en México tiene una dimensión sociocultural y económica; pues este material es usado desde la prehistória, de acuerdo con la doctora Adriana González Villalba, experta de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tanto para la construcción de herramientas, tubos y trastes de comida acompañado del barro. En este contexto, el plomo forma parte de la cotidianidad de la vida de los mexicanos.

Por otra parte, este metal forma parte de la economía mexicana; pues de acuerdo con la Secretaría de Economía, el país se encuentra entre los cuatro principales productores mundiales de este metal; en 2023, el valor de la producción por mineral 2023 fue de 15 millones ,457 mil ,224 pesos en el país con una producción de 177,443 kilos, concentrándose principalmente en estados como:

Aguascalientes

Chihuahua

Durango

Sin embargo, la minería no explica por sí sola el problema; pues con base en el estudio de Salud Pública y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 22, los 1.38 millones de menores intoxicados con plomo, provienen de cinco fuentes principales.

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La primera, es el uso de loza de barro vidriada con plomo para preparar, servir o almacenar alimentos y bebidas; la investigadora Marta María Téllez Rojo, del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), explicó que el problema no es el barro en sí, sino el uso de esmaltes que contienen plomo y los procesos de cocción que no alcanzan temperaturas suficientes para fijarlo adecuadamente a la pieza.

En esas condiciones, el metal puede desprenderse y contaminar los alimentos, especialmente cuando entran en contacto con superficies vidriadas y son calientes o ácidos; la prevalencia de intoxicación por plomo entre quienes utilizan frecuentemente loza de barro vidriada con plomo se estima en 44.3%, frente a 9.8% entre quienes no la utilizan.

Sin embargo, la loza no es la única fuente posible, pues la investigación también contempla la exposición ambiental y la paraocupacional, que ocurre cuando una persona traslada contaminantes de su lugar de trabajo al hogar. Entre las posibles fuentes ambientales se encuentran las minas, los sitios de reciclaje de baterías, las fundidoras y los talleres de pintura como fuente de intoxicación.

Por otra parte, la investigación también señala que la contaminación de minerales y líquidos, como el agua, puede ser una fuente de exposición al plomo; tal como se vio en el caso de Jalisco, donde este terminó contagido en miles de hogares.

¿Quiénes están en mayor riesgo de intoxicarse por plomo y en qué zonas del país se encuentran?

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Si bien, González Villalba destacó que los niños menores de seis años son particularmente vulnerables debido a que el sistema nervioso en desarrollo absorbe este metal con mayor facilidad, el Instituto Nacional de Salud Pública de México señaló que existe cierta población con más riesgo, pues del total de los casos, 28.7% pertenecián a la población indígena, 25.2% a niños con desnutrición crónica y el 23.7% a quienes viven con mayores carencias socioeconómicas.

Además, el estudio advierte que la combinación de distintas condiciones de vulnerabilidad puede incrementar el riesgo. Entre la población que reúne características como pertenecer a una comunidad indígena, vivir en una zona rural, presentar desnutrición crónica, enfrentar múltiples carencias y utilizar loza de barro vidriada con plomo, la prevalencia llega al 51.5%.

En contraste, entre la población con menor nivel de vulnerabilidad, la prevalencia reportada es de 3.5%; estas cifras muestran que la exposición no se distribuye de manera uniforme y que las condiciones sociales y ambientales pueden influir en el riesgo.

Sobre los estados donde hay mayor riesgo de intoxicación, el estudio de Intoxicación por plomo en población pediátrica 2024, destacó que los tres estados con más casos son:

Puebla: 47%.

47%. San Luis Potosí: 37%.

37%. Tlaxcala: 36%.

En contraste, las fuentes consultadas reportan una prevalencia no detectable en Sinaloa, de 0.8% en Tabasco y de 3.3% en Yucatán.

¿Qué daños provoca el plomo en la salud?

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El plomo es un metal tóxico que puede afectar distintos órganos y sistemas. La infancia es una etapa especialmente vulnerable porque el sistema nervioso central todavía se encuentra en desarrollo y los menores pueden absorber este metal con mayor eficiencia que los adultos.

La académica de la UNAM advirtió que la exposición puede interferir con el desarrollo de las capacidades cognitivas y relacionarse con problemas de atención, conducta y aprendizaje, con repercusiones en el desempeño escolar. En casos graves, el saturnismo (como se conoce también a la intoxicación por plomo) puede causar daños severos en el cerebro, incluyendo encefalopatía, e incluso la muerte.

El estudio de salud pública de 2024 también señala que la exposición crónica puede tener efectos cardiovasculares, renales, reproductivos, inmunológicos y endocrinos.

Este riesgo puede comenzar antes del nacimiento; pues según la investigación, el plomo puede atravesar la barrera placentaria y alcanzar al feto durante una etapa crítica de su desarrollo. Por ello, la protección de las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los menores de edad es una prioridad en las estrategias de prevención.

¿Cómo prevenir la intoxicación por plomo?

Foto: Getty Images/Ilustrativa

La OMS consideró en un comunicado, que se trata de una amenaza generalizada, pero prevenible, y ha llamado a eliminar el plomo de los productos y del medio ambiente antes de que llegue al organismo; es por ello, que la Secretaría de Salud y la investigadora de la UNAM destacan que la prevención requiere tanto acciones institucionales como medidas en los hogares.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Utilizar loza libre de plomo: preferir piezas elaboradas con esmaltes y procesos de producción que no incorporen este metal

preferir piezas elaboradas con esmaltes y procesos de producción que no incorporen este metal Evitar usar piezas de composición desconocida para alimentos: si no se tiene certeza de que la loza está libre de plomo, destinarla a usos decorativos, como floreros, y no para preparar, servir o almacenar comida

si no se tiene certeza de que la loza está libre de plomo, destinarla a usos decorativos, como floreros, y no para preparar, servir o almacenar comida Prestar especial atención a niñas, niños y mujeres embarazadas: son grupos particularmente vulnerables a los efectos de la exposición

son grupos particularmente vulnerables a los efectos de la exposición Identificar otras fuentes potenciales: considerar posibles contaminantes provenientes de actividades industriales, mineras, talleres y productos que contienen plomo

considerar posibles contaminantes provenientes de actividades industriales, mineras, talleres y productos que contienen plomo Fortalecer la prevención desde las instituciones: promover la producción de loza libre de plomo, vigilar las fuentes de exposición y mejorar la identificación de las personas afectadas.

Aunque la intoxicación por plomo puede prevenirse, la exposición a este metal tóxico continúa siendo un problema de salud pública en México, especialmente para los menores de edad.

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