Caso César Jáuregui: consultor internacional cuestiona acusación por traición a la patria

La acusación por presunta traición a la patria contra César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, plantea interrogantes sobre los elementos necesarios para acreditar ese delito.

Samuel González Ruiz, consultor internacional en seguridad y derecho y exdirector de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), consideró que esta figura penal es difícil de demostrar y que las posibles omisiones de servidores públicos deben analizarse conforme a las disposiciones legales aplicables.

El especialista dijo en entrevista con “A las Nueve en Uno” que podrían existir responsabilidades administrativas o penales distintas al delito de traición a la patria si se demuestra un incumplimiento en la obligación de informar sobre un operativo a las autoridades federales.

Samuel González advirtió que recurrir a esta acusación en un contexto político puede sentar un precedente que posteriormente se utilice contra otros funcionarios.

También señaló que las obligaciones de informar sobre operativos de seguridad deben contar con reglas y consecuencias legales claramente definidas, por lo que planteó la necesidad de revisar la legislación en la materia.

Traición a la patria, un delito difícil de comprobar al exfiscal de Chihuahua

Sobre la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, el especialista dijo desconocer las circunstancias específicas del operativo y la participación de cada autoridad. Sin embargo, sostuvo que, incluso si se acredita que César Jáuregui ordenó la operación, no configuraría automáticamente el delito de traición a la patria, pues sería necesario demostrar los elementos jurídicos correspondientes.

Samuel González aclaró que no conoce la carpeta de investigación ni representa legalmente a Jáuregui, por lo que su análisis se basa en las declaraciones públicas de las fiscalías y de autoridades federales y estatales.

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