Chocan en el Senado por crisis en el INE: oposición culpa a Durazo por nombramiento de Taddei y Morena revira

PAN y PRI señalan a Durazo por Taddei; Morena revira. Foto: Cuartoscuro

La crisis en el Instituto Nacional Electoral (INE) llegó a la tribuna del Senado de la República, donde legisladores del PAN, PRI y Morena intercambiaron acusaciones por el nombramiento de Guadalupe Taddei como presidenta del organismo electoral, además de protagonizar confrontaciones personales.

Durante la sesión conmemorativa de la gesta heroica del puerto de Guaymas, Sonora, la oposición señaló al gobernador Alfonso Durazo como impulsor de la llegada de Taddei al INE. Morena rechazó los señalamientos y recordó que el procedimiento de selección contempló una insaculación cuando no se alcanzó la mayoría calificada requerida.

PAN responsabiliza a Durazo por el nombramiento de Taddei

La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, aprovechó la conmemoración para vincular el origen sonorense de Taddei con la crisis que enfrenta el órgano electoral.

“… El puerto de Guaymas se encuentra en Sonora y ahí se origina la crisis que hoy vive el Instituto Nacional Electoral, porque es Durazo quien impulsa a Taddei y la lleva hasta ser presidenta de este instituto, una presidenta que sale por la puerta trasera…”

La legisladora relacionó el nombramiento de la titular del INE con los cuestionamientos que enfrenta actualmente el organismo.

Morena acusa a la oposición de ser corresponsable

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, respondió a los señalamientos y sostuvo que la oposición también tuvo responsabilidad en las reglas que permitieron definir el nombramiento mediante insaculación.

“… Están diciendo que nosotros hicimos los cambios a la ley, fueron ustedes los que pusieron en la ley que si no se alcanzaban dos tercios era por insaculación, y se hizo insaculación y la hizo Santiago Creel…”

Fernández Noroña también defendió a Taddei frente a los cuestionamientos y pidió respetar la presunción de inocencia mientras continúan las investigaciones.

“… Taddei ha sido juzgada y sentenciada incorrectamente porque tiene presunción de inocencia, está la investigación y ya se verá que sucede, pero era una funcionaria de carrera no tiene nada que ver con Morena…”

PRI lanza críticas contra Taddei y Fernández Noroña

La senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, también cuestionó a la expresidenta del INE y afirmó que podría recibir protección política tras dejar el cargo.

“… por supuesto que a Taddei le van a seguir pagando, ahora con impunidad, le dieron todo el poder para pagarle todo lo que les dio…”

Viggiano también dirigió sus críticas contra Fernández Noroña, a quien acusó de mantener aspiraciones presidenciales y lanzó calificativos personales durante su intervención.

“… Es una pseudo izquierda y no se conforma con ser un simple senador aquí, porque siempre va a tener la frustración de querer ser presidente, ese es el único farsante que tenemos aquí y todos lo conocemos, acomplejado, racista, clasista, ese es usted…”

Fernández Noroña y Viggiano intercambian acusaciones personales

La confrontación continuó cuando Fernández Noroña respondió a las críticas de la senadora priista y aludió al patrimonio de figuras de la oposición.

“… Yo no tengo propiedades por 107 millones de pesos, yo no soy dirigente de un partido encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas con casas de 300 millones de pesos…”

Viggiano respondió que existía una campaña en su contra en redes sociales y exigió que se demostraran las acusaciones.

“… Tengo muy claro cómo han orquestado una campaña en mi contra con miles de bots, con cientos de millones de pesos y el que acusa está obligado a probar…”

La senadora del PRI también reclamó que las alusiones en su contra se hicieran de manera directa durante los debates en el Senado.

“… lo único que quiero decirle al senador es que cuando suba y me aluda y cuando alguien aquí en este senado quiera aludirme y lo haga abiertamente con huevos…”

El intercambio de acusaciones trasladó al Senado las diferencias entre las bancadas sobre la situación del INE y el nombramiento de Guadalupe Taddei, en una sesión que también estuvo marcada por señalamientos personales entre legisladores.

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