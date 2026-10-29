Contratos millonarios en Edomex: la ruta del dinero que apunta a Taddei

La ruta de los contratos millonarios vinculados con empresas relacionadas con el entorno de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), llegó al Estado de México.

Durante la elección judicial de 2025, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) adjudicó dos contratos por 16 millones 897 mil pesos a Cajas Graf, S.A. de C.V., una empresa vinculada con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

Cajas Graf recibió contratos millonarios

Dos contratos del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) por un monto conjunto de 16 millones 897 mil pesos fueron adjudicados a Cajas Graf, S.A. de C.V., para adquirir materiales utilizados en la elección judicial de 2025.

De acuerdo con los contratos publicados en el portal de transparencia del IEEM, las adjudicaciones identificadas con los números 109/25/AD y 190/25/AD contemplaron materiales para organizar y resguardar los paquetes electorales durante la elección para renovar el Poder Judicial.

El primer contrato, identificado como 109/25/AD, incluyó la adquisición de 20 mil cajas para paquetes electorales de 28 centímetros y 10 mil urnas, con un costo señalado en el material de referencia de 500 pesos por unidad.

El segundo contrato, con número 190/25/AD, contempló materiales adicionales para el proceso electoral, entre ellos más de 19 mil cintas de seguridad y 38 mil sujetadores de bolígrafos.

Ambos documentos están disponibles en el portal de transparencia del organismo electoral mexiquense: contrato 190/25/AD. Fueron firmados por Fabiola Araceli Rocha Pérez, representante legal de Cajas Graf, S.A. de C.V., señalada como el vínculo en el Estado de México entre Guadalupe Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

Estos son 2 de los varios contratos adjudicados.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastrea operaciones relacionadas con este grupo empresarial por más de mil millones de pesos.

Exige explicaciones por contratos en Sonora

El PRI solicitó la separación del cargo como presidente del Instituto Electoral de Nery Ruiz Arvizu, mientras se esclarece los señalamientos por su cercanía con Guadalupe Taddei..

El documento, del que Uno TV obtuvo una copia, exige:

“Explicaciones claras sobre su intervención en las contrataciones que el instituto que preside ha realizado con empresas de los hermanos Hernández Casillas”..

Por ahora, las autoridades competentes deberán esclarecer los señalamientos y determinar si existieron irregularidades en los procedimientos de contratación.

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