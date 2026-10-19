Piden frenar anuncios de comida chatarra en redes sociales para proteger a menores

Piden regular publicidad de la comida chatarra. Foto: Cuartoscuro

El Poder del Consumidor solicitará al Gobierno federal regular la publicidad de productos chatarra en redes sociales, con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes de anuncios que promuevan productos nocivos para la salud.

La organización envió un oficio a la Consejería Jurídica de la Presidencia para pedir que estas medidas se incluyan en el decreto presidencial del 14 de octubre, relacionado con la creación de entornos digitales seguros para menores de edad.

¿Qué cambios pide El Poder del Consumidor?

Entre sus propuestas, la organización exigió prohibir la publicidad personalizada dirigida a menores, cuando se utilicen sus datos personales con fines comerciales, así como los anuncios dirigidos a partir de sus perfiles.

También pidió impedir que los algoritmos y la inteligencia artificial se utilicen para aumentar la exposición de niñas, niños y adolescentes a publicidad que aproveche sus vulnerabilidades.

Otra de las medidas consiste en obligar a las plataformas digitales a prevenir, retirar y evitar la difusión de anuncios de productos con sellos de advertencia por exceso de calorías y sodio.

Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor, llamó a establecer la obligación de retirar de inmediato la publicidad que incumpla la regulación sanitaria.

“Las industrias de productos ultraprocesados utilizan a celebridades y a deportistas para publicitar sus productos aún cuando tienen sellos”, Javier Zúñiga, abogado del Poder del Consumidor.

Alertan por publicidad de productos nocivos para la salud

Ana Larrañaga, investigadora de la organización, sostuvo que los contenidos publicitarios de productos nocivos para la salud no deben dirigirse a niñas, niños y adolescentes.

La especialista mencionó entre los productos que requieren atención los ultraprocesados, el alcohol y los derivados del tabaco.

El Poder del Consumidor también informó que el año pasado se registraron en México al menos 40 mil muertes relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas.

El Poder del Consumidor detalló que el año pasado en el país se registraron al menos 40 mil muertes de personas relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas.

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