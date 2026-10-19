Hay más investigaciones contra exfiscal de Chihuahua, asegura Sheinbaum

La presidenta lo informó en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que continúan las investigaciones relacionadas con el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en la entidad; sin embargo, mencionó que también se le investiga por otros delitos.

“Los delitos que presenta la Fiscalía de Chihuahua son delitos de servidores públicos y después viene le orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República ya por traición a la patria”, mencionó.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria federal señaló que autoridades de Chihuahua reconocieron la responsabilidad del exfiscal en la intervención de los agentes estadounidenses. Mientras que la gobernadora Maru Campos ya no aparece señalada como responsable en lo expuesto.

Reportan traslado de César Jáuregui Moreno al penal del Altiplano, en Edomex, para enfrentar acusaciones por traición a la patria. https://t.co/TJxcuVPEKi pic.twitter.com/YYPxIiii8A — Uno TV (@UnoNoticias) October 19, 2026

Sheinbaum señala responsabilidad del exfiscal de Chihuahua

Claudia Sheinbaum explicó que existe un reconocimiento de las autoridades estatales sobre quién fue el principal responsable de permitir la participación de agentes estadounidenses en un operativo para revisar un laboratorio.

También aclaró que las autoridades estatales no tienen facultades para desmantelar este tipo de instalaciones.

“En realidad ellos ni siquiera tienen atribuciones para desmantelar un laboratorio. Esas atribuciones las tiene la Fiscalía General de la República”, puntualizó.

Continúan investigaciones contra el exfiscal César Jáuregui

La presidenta de México confirmó que las investigaciones relacionadas con el exfiscal, César Jáuregui, siguen abiertas y que existen otros asuntos bajo revisión.

“Lo que sí sé es que siguen las investigaciones sobre otros temas relacionados con el fiscal o el exfiscal que hoy está detenido”, afirmó.

Agregó que corresponde a la Fiscalía explicar los delitos que se investigan, pues aunque conoce información adicional, consideró que no debía darla a conocer.

“Por otros delitos ya que lo aclare la Fiscalía porque ahí sí lo conozco, pero no debo yo mencionarlo”, expresó.

¿Qué se sabe de la investigación por traición a la patria?

El caso está relacionado con la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en la Sierra Tarahumara, donde se realizó una revisión de un laboratorio.

La información proporcionada señala que la investigación por posible traición a la patria se perfila hacia el exfiscal César Jáuregui y no hacia la gobernadora Maru Campos.

Sin embargo, en las declaraciones citadas, Sheinbaum no precisó los delitos que se investigan ni confirmó una imputación formal y dejó en manos de la Fiscalía la difusión de más detalles sobre las investigaciones que permanecen abiertas.