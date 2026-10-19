“Call of Duty” celebra el Día de Muertos con granadas de pan de muerto, unidades K9 de xoloitzcuintles y más

Llega “Día De Tu Muerte” a Call of Duty por el Día de Muertos | Foto: Call of Duty

El Día de Muertos llegará al campo de batalla de “Call of Duty Mobile” con el evento especial llamado “Día De Tu Muerte“, el cual retomará elementos de la tradición mexicana al videojuego a través de misiones individuales y actividades en equipo.

Durante el evento, que durará del 22 de octubre al 11 de noviembre, los jugadores podrán conseguir Huesos (puntos) al completar diferentes desafíos y podrán utilizarse en la tienda para obtener recompensas inspiradas en la celebración milenaria mexicana.

Las pintorescas recompensas del Día de Muertos en “Call of Duty Mobile”

Las recompensas temáticas del “Día De Tu Muerte” están inspiradas en esta tradición, desde granadas temáticas hasta un aspecto especial para la Unidad K9.

Unidad K9 – Fantasma

El aspecto de habilidad de Operador Unidad K9 – Fantasma permitirá desatar una manada de perros esqueléticos sobre los enemigos.

Además, el diseño de esta recompensa evoca a la figura del xoloitzcuintle, la raza de perro mexicana que, según las creencias prehispánicas, ayudaba a las personas a cruzar al Mictlán, la tierra de los muertos.

Imagen: Call of Duty Mobile

Los jugadores que consigan reunir 100 Huesos desbloquearán automáticamente esta recompensa especial del Día de Muertos.

El evento “Día De Tu Muerte” también trae consigo una granada de contacto con un diseño inspirado en las tradicionales calaveritas del Día de Muertos.

Imagen: Call of Duty Mobile

Granada de Racimo – Pan de Muerto

Los jugadores de “Call of Duty: Mobile” también podrán desbloquear una granada de racimo con un diseño inspirado en el pan de muerto, elemento representativo que forma parte del altar de Día de Muertos.

Imagen: Call of Duty Mobile

Tarjeta de Visita – Día de Muertos

La última recompensa de “Día De Tu Muerte” en “Call of Duty: Mobile” es la tarjeta de visita conmemorativa que incorpora elementos visuales relacionados con la tradición milenaria mexicana.

Imagen: Call of Duty Mobile

Los jugadores también podrán obtener otras recompensas especiales inspirados en el Día de Muertos, incluyendo:

Llavero

Emote

Marco

Avateres

Sprays

Stickers

Imagen: Call of Duty Mobile

Además de los desafíos individuales “Día De Tu Muerte” incluirá actividades sociales que invitarán a los jugadores a compartir la experiencia especial de Día de Muertos con sus amigos y participar en equipo.

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