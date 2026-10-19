Protestas en Francia escalan; EE. UU. emite alerta a sus ciudadanos por toques de queda

Francia emite toque de queda por manifestaciones. Foto: Reuters

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos que se encuentran en Francia, luego de varios días de protestas y disturbios que han dejado enfrentamientos con la policía, daños a edificios públicos y cientos de detenidos.

A través de la Embajada estadounidense en París, el Departamento de Estado pidió a los viajeros mantenerse alejados de las manifestaciones y atender los toques de queda decretados por las autoridades francesas.

Advierten sobre toques de queda

La alerta señala que, tras las violentas protestas registradas el 17 de octubre, el gobierno francés impuso restricciones de movilidad para este 19 y 20 de octubre en algunas ciudades, incluida Lille.

Además, medios locales reportan que podrían aplicarse medidas similares en distintas zonas de París y en otras regiones del país si continúan los disturbios.

EE. UU. pide evitar manifestaciones

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades estadounidenses destacan:

Evitar las zonas donde se realizan protestas .

. Alejarse de concentraciones masivas de personas .

. Consultar posibles cierres o afectaciones al transporte público .

. Verificar el estado de vuelos y trayectos antes de viajar.

antes de viajar. Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y medios locales.

y medios locales. Considerar rutas alternas y tiempos adicionales de traslado.

Continúa la tensión en Francia

La advertencia se produce después de que las protestas contra el aumento del costo de vida derivaran en disturbios en varias ciudades francesas.

Durante el fin de semana se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, además de actos de vandalismo, incendios y ocupaciones de edificios públicos en ciudades como París, Lyon, Marsella y Lille.

Las autoridades francesas mantienen un amplio despliegue policial mientras continúan evaluando nuevas medidas para contener posibles episodios de violencia durante los próximos días.

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