Maru Campos pide cooperación internacional con apego a la ley por caso Jáuregui; asegura que colaborará con la Federación

Foto: Especial

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que su administración colaborará con las autoridades federales en las investigaciones relacionadas con el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, y sostuvo que cualquier cooperación con autoridades de otros países debe realizarse conforme a la legislación vigente.

En un mensaje público, la mandataria señaló que su gobierno atenderá las solicitudes de información y las diligencias que formule la Federación, mediante los conductos institucionales correspondientes.

“Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que formule la Federación, siempre en el marco de la ley”, afirmó.

Hoy quiero hablarles con mucha claridad sobre el caso del exfiscal.



En abril creamos una Unidad Especializada en la Fiscalía del Estado para investigar los hechos de El Pinal con total transparencia. Esa unidad concluyó sus investigaciones y el caso ya fue judicializado. La… pic.twitter.com/zdfMq2odQW — Maru Campos (@MaruCampos_G) October 19, 2026

Fiscalía de Chihuahua concluyó la etapa inicial de la investigación

Campos recordó que el pasado 24 de abril, un día después de reunirse con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal para abordar el operativo en El Pinal, anunció la creación de una unidad especializada en la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la gobernadora, esa unidad recibió el mandato de investigar posibles delitos o faltas graves cometidos por servidores públicos y deslindar responsabilidades, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.

La mandataria explicó que evitó emitir pronunciamientos mientras las indagatorias permanecían en curso.

Posteriormente, informó que la investigación estatal concluyó su etapa inicial la semana pasada y derivó en la judicialización del caso por posibles delitos del fuero común.

“La Fiscalía del Estado hizo lo que le corresponde y ha informado oportunamente sobre el estado del proceso. La determinación de este asunto corresponde ahora al Poder Judicial”, señaló.

Maru Campos defiende la cooperación internacional dentro del marco legal

La gobernadora sostuvo que la colaboración con autoridades extranjeras es legítima y necesaria para atender asuntos de seguridad, siempre que se realice conforme a la ley.

“La cooperación con autoridades de otros países es legítima y necesaria, pero debe realizarse con apego a la ley, como siempre lo hemos hecho, a través de los conductos institucionales correspondientes, igual que ocurre con otras dependencias que integran el Gabinete de Seguridad”.

Campos agregó que su administración mantendrá la coordinación con el Gobierno de México y sus socios internacionales para combatir al crimen organizado.

“Vamos a seguir combatiendo al crimen organizado con toda la fuerza del Estado, con la mayor coordinación y cooperación posible con el Gobierno de México y con nuestros socios estratégicos, siempre dentro de la ley y por el bien de las familias de Chihuahua”, expresó.

Maru Campos afirma que nadie está por encima de la ley

La gobernadora sostuvo que, si las investigaciones identifican otros hechos relacionados con el ejercicio de funciones públicas, la Fiscalía estatal actuará dentro de sus atribuciones y proporcionará a las autoridades federales la información que soliciten.

“Nadie que sirva o haya servido en mi gobierno está por encima de la ley”, declaró.

También afirmó que en Chihuahua la ley se aplica sin distinciones y que su administración no protege ni persigue a personas de manera arbitraria.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva una causa distinta dentro de su ámbito de competencia, con base en sus propias investigaciones, indicó la mandataria.

Campos reiteró que su gobierno continuará trabajando con las autoridades federales y mantendrá la disposición de colaborar en las diligencias que correspondan, bajo el principio de legalidad.

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