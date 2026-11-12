Caravanas migrantes avanzan en Chiapas; Trump amenaza con aranceles

Caravanas migrantes avanzan por Chiapas, quieren llegar a EE.UU. Foto:Lizeth Coello

El presidente de Estados Unidos (EE. UU.),Donald Trump, amenazó con duplicar de inmediato los aranceles a productos mexicanos si el Gobierno de México no detiene las caravanas de migrantes que avanzan por el sur del país con la intención de llegar a territorio estadounidense.

La advertencia fue publicada este jueves 12 de noviembre de 2026 en su red social Truth Social. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que ninguna caravana ha llegado a la frontera norte desde que el republicano regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025, y descartó recurrir a la represión para contener a quienes buscan llegar a EE. UU.

La amenaza ocurre mientras al menos dos grupos de personas migrantes se movilizan en Chiapas. Sus integrantes, en su mayoría centroamericanos, esperan continuar hacia el centro y norte de México, aunque las autoridades mexicanas les han informado sobre las dificultades para cruzar la frontera estadounidense.

Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no detiene caravanas migrantes

A través de una publicación en Truth Social, Trump exigió al Gobierno mexicano frenar el avance de los contingentes migrantes y aseguró que no serán admitidos en EE. UU.

En su mensaje escribió que México debía detenerlos de inmediato y advirtió que, si no lo hacía, los aranceles impuestos a las importaciones mexicanas serían duplicados.

El mandatario estadounidense también relacionó la reaparición de las caravanas con el resultado de las elecciones legislativas de su país, en las que el Partido Demócrata obtuvo avances frente a los republicanos.

Según su publicación, ese escenario habría generado expectativas entre los migrantes sobre posibles cambios en las condiciones para ingresar a Estados Unidos.

La advertencia se suma a las presiones comerciales que Trump ha utilizado en distintos momentos para exigir medidas de México en materia migratoria. Sin embargo, en esta ocasión no detalló qué gravámenes serían duplicados ni cómo se aplicaría la eventual modificación.

La amenaza también se produce en medio de las conversaciones entre ambos Gobiernos sobre asuntos comerciales y arancelarios.

Sheinbaum responde a Trump: no habrá represión contra migrantes

Durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que ninguna caravana migrante ha llegado a la frontera norte desde enero de 2025, cuando Trump inició su segundo mandato.

La mandataria reconoció que hay grupos que avanzan por el sur de México, pero explicó que las autoridades les informan sobre las dificultades que enfrentarían para ingresar a EE. UU. y las alternativas que tienen para permanecer en México o regresar a sus países de origen.

También descartó que el Gobierno mexicano vaya a utilizar la fuerza para dispersarlos.

“No habrá actos de represión”, señaló Sheinbaum. Añadió que las autoridades tienen experiencia en acompañar a las personas migrantes y explicarles las condiciones que encontrarían al intentar cruzar hacia territorio estadounidense.

La presidenta también indicó que las autoridades mantienen conversaciones con los grupos para ofrecer opciones de retorno. Según su explicación, una parte de los integrantes de las caravanas ha decidido regresar al conocer las dificultades para continuar el recorrido.

Esto piden migrantes a Sheinbaum

Los migrantes se enfrentan a las altas temperaturas, a pesar de que han empezado a caminar por la tarde-noche, para evitar sofocarse por la mañana sobre todo con mujeres y niños que van a paso lento. Los extranjeros piden a la presidenta de México, les otorgue documentos para evitar caminar en la carretera costera que tiene 300 kilómetros solo para llegar a Arriaga.

Este miércoles la Secretaría de Salud atendió hasta un 40% de la población migrante que venía deshidratada y agostada por la caminata. Las autoridades de salud establecieron un puesto de atención en el parque Bicentenario en Tapachula, este miércoles en Huehuetán y mañana acompañará a la caravana en Huixtla.

Los migrantes han caminado cerca de 50 kilómetros desde Ciudad Hidalgo a Huehuetán para salir de Chiapas.

¿Dónde están actualmente las caravanas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos?

Los contingentes se encuentran en Chiapas, en el sur de México, aunque no todos avanzan por la misma ruta ni tienen el mismo número de integrantes.

De acuerdo con los reportes disponibles este jueves 12 de noviembre, la situación es la siguiente:

Arriaga, Chiapas: Sheinbaum informó que una caravana que inicialmente estaba integrada por entre 500 y 600 personas se había reducido a menos de 100 integrantes, luego de que sus miembros recibieron información sobre las dificultades para llegar a Estados Unidos

Tapachula, Chiapas: otro contingente, integrado principalmente por personas procedentes de Honduras y otros países centroamericanos, inició su recorrido el martes. Reuters estimó que alrededor de mil 500 personas salieron de esta ciudad, cercana a la frontera con Guatemala, con dirección al norte del país

Huehuetan: La caravana de migrantes que salió de Tapachula, logró avanzar hacia el municipio de Huehuetán en Chiapas; donde descansó este miércoles y ahora buscan llegar a Huixtla.

Los migrantes esperan avanzar hacia el centro y norte de México. Algunos tienen previsto llegar a la CDMX para solicitar apoyo de las autoridades y posteriormente continuar su trayecto hacia la frontera estadounidense.

Su movilización ocurre después de las elecciones legislativas de EE. UU., en las que los demócratas obtuvieron el control del Congreso. Algunos integrantes de las caravanas consideran que ese resultado podría abrir oportunidades para vivir y trabajar en ese país, aunque no existe una garantía de que las políticas migratorias estadounidenses cambien.

Por ahora, ninguno de estos contingentes ha llegado a la frontera entre México y Estados Unidos. Mientras tanto, el Gobierno mexicano mantiene el diálogo con los migrantes y la administración de Trump insiste en que México debe impedir que continúen su camino hacia el norte.

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