Claudia Sheinbaum responde a SOMOS por nexos con presunta red de corrupción en el INE

La mandataria dijo que tienen pruebas. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al partido de oposición SOMOS, quien anunció que presentará una demanda por difamación, relacionada a sus vínculos con la red de empresarios que presuntamente se beneficiaron con las licitaciones de paquetería electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

La mandataria resaltó que su gobierno solo expuso “hechos” sobre los vínculos políticos, por lo que sostuvo sus señalamientos.

“Nosotros solo dijimos los hechos solo dijimos hechos, no tengo ningún problema defiendo mis dichos lo sostengo porque tengo pruebas de todo lo que digo y aquí no es que yo las tenga como persona, fueron presentadas públicamente”.

El partido SOMOS anunció una demanda por daño moral y difamación, después de que la Secretaría Anticorrupción señaló que uno de sus miembros, Juan Carlos Padilla Aguilar, está relacionado con los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, dueños de las empresas fantasma con las que presuntamente se han desviado recursos mediante licitaciones amañadas por más de 27 años.

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