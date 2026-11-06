Pensión Bienestar: ¿quién cobra hoy viernes 6 de noviembre y qué letras siguen el lunes?

Foto: Cuartoscuro.

Los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar, cuyo primer apellido inicie con la letra C, recibirán este viernes 6 de noviembre el último pago de este 2026.

La Secretaría de Bienestar realiza del 3 al 27 de noviembre el último pago bimestral de 2026 de las Pensiones y Programas para el Bienestar, correspondiente al periodo noviembre-diciembre.

¿Quién cobra recibe depósito hoy viernes 6 de noviembre?

Este viernes 6 de noviembre reciben su depósito las personas cuyo primer apellido comienza con la letra C, de acuerdo con el calendario oficial.

El siguiente pago será el lunes 9 de noviembre, para las letras D, E y F. Los recursos pueden permanecer en la tarjeta, sin necesidad de ser retirados inmediatamente.

Calendario de pagos para de las Pensiones del Bienestar en noviembre

Martes 3 de noviembre: letra A

Miércoles 4 de noviembre: B

Jueves 5 y viernes 6 de noviembre: C

Lunes 9 de noviembre: D, E y F

Martes 10 y miércoles 11 de noviembre: G

Jueves 12 de noviembre: H, I, J y K

Viernes 13 de noviembre: L

Martes 17 y miércoles 18 de noviembre: M

Jueves 19 de noviembre: N, Ñ y O

Viernes 20 de noviembre: P y Q

Lunes 23 y martes 24 de noviembre: R

Miércoles 25 de noviembre: S

Jueves 26 de noviembre: T, U y V

Viernes 27 de noviembre: W, X, Y y Z

Con los depósitos de noviembre, se cierran los pagos de las pensiones del Bienestar de este 2026. El apoyo se reanudaría en enero del 2027, considerando el ritmo de pagos en años anteriores.

¿Cuáles son las pensiones del Bienestar y cuánto dinero entregan?

Los montos de las Pensiones y Programas para el Bienestar son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años o más.

6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años o más. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años.

3 mil 100 pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales para personas con discapacidad permanente.

3 mil 300 pesos bimestrales para personas con discapacidad permanente. Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales, en la modalidad general.

mil 650 pesos bimestrales, en la modalidad general. Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales para las personas incorporadas al programa.

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