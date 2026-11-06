¡Prepara tu bolsillo! Res, pollo y cerdo subirán de precio en 2027

El precio de la carne de res, cerdo y pollo en México podría registrar nuevos aumentos durante 2027, de acuerdo con las previsiones del Consejo Mexicano de la Carne (COMECARNE). La organización anticipa incrementos de hasta 6%, lo que representaría un gasto adicional para las familias mexicanas.

Las estimaciones fueron presentadas el jueves 5 de noviembre por representantes del organismo, quienes advirtieron sobre diversos factores que presionarán los costos de producción y comercialización.

Entre ellos destacan el encarecimiento de los energéticos, la disponibilidad de ganado en Estados Unidos y los problemas de inseguridad en las carreteras mexicanas.

¿Cuánto subirán los precios de la carne en 2027?

La carne subirá de costo. Foto: Pexels/ilustrativa

De acuerdo con Ernesto Salazar, gerente de Estudios Económicos de COMECARNE, la carne de res registraría el mayor incremento, seguida del cerdo y el pollo.

Las previsiones del organismo son:

Carne de res: aumento de 6%

aumento de 6% Carne de cerdo: incremento de 4.8%

incremento de 4.8% Carne de pollo: alza de 3.3%

“Consideramos un impacto mayor en los precios al consumidor, llegando en el caso de res al 6%, en el caso de cerdo 4.8% y en caso de pollo 3.3%”, explicó Salazar.

El especialista señaló que la disponibilidad de carne en Estados Unidos también influirá en el comportamiento de los precios durante el próximo año.

Estas cifras representan proyecciones para 2027, por lo que los incrementos definitivos dependerán de las condiciones del mercado.

¿Cuánto costará un kilo de res, cerdo y pollo en 2027?

Con base en los porcentajes previstos por COMECARNE y los rangos de precios de referencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Uno TV realizó un ejercicio para calcular cuánto podría costar un kilo de carne en 2027.

Los resultados son los siguientes:

Tipo de carne Precio de referencia (pesos) Precio estimado en 2027 (pesos) Res 140 a 260 148.40 a 275.60 Cerdo 90 a 150 94.32 a 157.20 Pollo 60 a 150 61.98 a 154.95

Fuente: Estimaciones de COMECARNE y ejercicio de UnoTV con precios de referencia de Profeco.

Por ejemplo, un kilo de carne de res que actualmente cuesta 260 pesos podría alcanzar los 275.60 pesos, es decir, 15.60 pesos adicionales.

En el caso del cerdo, un kilo de 150 pesos podría aumentar hasta 157.20 pesos, mientras que el pollo pasaría de 150 a 154.95 pesos.

Los precios son ilustrativos y pueden variar según el corte, establecimiento, región y condiciones de comercialización.

¿Por qué aumentará el precio de la carne en México?

COMECARNE identificó varios factores que podrían provocar el encarecimiento de la carne durante 2027.

Uno de ellos es el incremento en los costos de producción, particularmente en los energéticos utilizados por las empresas del sector.

También influyen los ajustes fiscales relacionados con la deducibilidad de gastos empresariales y la menor disponibilidad de ganado en Estados Unidos.

A estos elementos se suman los problemas de inseguridad y los robos de mercancías durante su traslado por carretera.

Macarena Hernández, directora general del Consejo Mexicano de la Carne, explicó que las empresas deben absorber gastos adicionales para proteger sus operaciones.

“Hay inseguridad, eso lo hemos comentado abiertamente, y pues las empresas son las que tienen que absorber todas esas implicaciones”, señaló.

La representante del organismo agregó que, cuando ocurre el robo de un vehículo con mercancía, los seguros no necesariamente cubren la totalidad de las pérdidas.

Esta situación representa costos adicionales para las compañías dedicadas a la producción, distribución y comercialización de carne.

¿Qué significa el aumento de la carne para las familias?

Las previsiones apuntan a que comprar carne de res, cerdo o pollo requerirá un mayor presupuesto en 2027, especialmente en los hogares donde estos productos forman parte de la alimentación habitual.

Sin embargo, el incremento no será necesariamente igual en todos los establecimientos, ya que los precios dependen del tipo de producto y de las condiciones de cada mercado.

Por ahora, los porcentajes anunciados por COMECARNE son estimaciones y no aumentos confirmados.

El comportamiento de los costos de producción, el suministro de carne y las condiciones de seguridad determinarán cómo se reflejan estas previsiones en los precios que pagarán los consumidores durante 2027.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.