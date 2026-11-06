J.K. Rowling causa polémica tras reaccionar a condena de Russell Brand

La escritora generó polémica. Foto: AFP

La escritora británica J.K. Rowling reaccionó a la condena del comediante y actor Russell Brand por violación y agresión sexual en Reino Unido, a través de una publicación en redes sociales, cuestionó a las mujeres que han defendido al también actor.

El comentario de la autora de la saga de “Harry Potter” surgió después de que un jurado de la Corte de la Corona de Southwark, en Londres, declarara culpable a Brand de cuatro delitos sexuales el 5 de noviembre de 2026.

¿Qué dijo J.K. Rowling sobre Russell Brand?

I don't want to shame any particular woman here, but publicly announcing that the #RussellBrand conviction must be wrong because you went home with him and he didn't rape you makes about as much sense as saying 'well, I left 25 Cromwell Street alive, so Fred West's innocent.' — J.K. Rowling (@jk_rowling) November 5, 2026

A través de su cuenta de X, Rowling respondió a las personas que cuestionaron el veredicto y defendieron al comediante al argumentar que “a ella no las atacó”, la escritora aclaró que no pretendía avergonzar a ninguna mujer en particular, pero comparó esos argumentos con los que podrían utilizarse para defender a un asesino.

“No quiero avergonzar a ninguna mujer en particular, pero anunciar públicamente que la condena de #RussellBrand debe ser errónea porque te fuiste a casa con él y no te violó tiene tanto sentido como decir: ‘Bueno, salí viva del número 25 de Cromwell Street, así que Fred West es inocente’”. J.K. Rowling, escritora

En su mensaje, Rowling hizo referencia a Fred West, un asesino serial británico responsable de múltiples homicidios junto con su esposa, Rosemary West, en Gloucestershire, Inglaterra.

La publicación recibió respuestas de usuarios que coincidieron con su postura y criticaron a quienes continúan defendiendo a Brand pese al veredicto judicial. Entre los comentarios se leyeron mensajes como: “¡Brand ha sido declarado culpable y muchísima gente lo defiende, incluidas mujeres! ¡No lo puedo creer!”.

¿De qué delitos fue declarado culpable Russell Brand?

Russell Brand fue declarado culpable de violación. Foto: AFP

El 5 de noviembre, un jurado de la Corte de la Corona de Southwark declaró culpable a Russell Brand de un cargo de violación y tres de agresión sexual, relacionados con cuatro mujeres y hechos ocurridos entre 2004 y 2009.

El comediante, de 51 años, había enfrentado siete cargos en total, tres de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de agresión indecente; sin embargo, fue absuelto de dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente.

De acuerdo con la Fiscalía de la Corona británica, los delitos por los que fue condenado ocurrieron en distintos lugares, entre ellos una estación de radio, un estudio de grabación y su domicilio.

Las primeras acusaciones públicas contra Brand surgieron en 2023, después de una investigación conjunta de The Sunday Times, The Times y el programa Dispatches, que recogió testimonios de varias mujeres.

Durante el proceso judicial, el actor se declaró inocente y negó haber mantenido relaciones sexuales sin consentimiento, tras el veredicto, fue puesto bajo custodia y se espera que reciba sentencia el 9 de noviembre de 2026.

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