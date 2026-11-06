Abogados de Sasha Sokol acusan a Luis de Llano de desobedecer sentencia: “Es una orden judicial, no una sugerencia”

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La representación legal de Sasha Sokol acusó a Luis de Llano de desobedecer la sentencia judicial que lo obliga a ofrecer una disculpa pública, luego de que el productor difundiera un video el 2 de noviembre y cuyo contenido, según la defensa, es distinto al aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El equipo jurídico sostuvo que el productor no sólo modificó el reconocimiento de su responsabilidad, sino que también ignoró el procedimiento establecido para evitar que la cantante fuera revictimizada.

“La disculpa pública no es una concesión suya, sino un derecho de Sasha”, afirmó la representación legal de la cantante en un comunicado.

La representación legal explicó que las autoridades ya habían aprobado el texto exacto de la disculpa pública que debía ofrecer Luis de Llano, por lo que el productor no podía sustituirla por una versión propia.

Siguiendo el proceso determinado en la sentencia, el Juzgado aprobó el texto preciso de la disculpa que Luis de Llano debía ofrecer. Esa decisión está firme y es cosa juzgada.

Este caso se remonta a los años 80, cuando Sasha Sokol tenía 14 años y sufrió abuso sexual por parte de Luis de Llano, quien entonces tenía 39 años y ejercía una posición de poder como productor. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México calificó el vínculo como “ilícito y asimétrico”, debido a la diferencia de edad y a la relación de autoridad que existía entre ambos.

En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia civil contra Luis de Llano, al negarle un amparo y dejar firmes las medidas de reparación por el daño causado a Sasha Sokol, entre ellas se encontraba ofrecer una disculpa pública.

¿Por qué Luis de Llano no cumplió la sentencia, según la defensa de Sasha Sokol?

Los abogados señalaron tres incumplimientos y advirtieron que promoverán nuevas acciones legales.

1. Cambió el contenido de la disculpa aprobada

Los abogados señalaron que Luis de Llano utilizó expresiones que presentan los hechos como una relación entre iguales, sin reconocer su posición de poder y responsabilidad.

“Bajo la apariencia de un lenguaje jurídico, Luis de Llano no pretende modificar la forma, sino el fondo”.

2. Ignoró el procedimiento para evitar la revictimización

La jueza había establecido que el productor debía entregar primero la grabación al Juzgado. Posteriormente, Sasha tendría derecho a revisarla y sólo después la autoridad podría autorizar su difusión.

Sin embargo, según la defensa, Luis de Llano publicó el video sin respetar ese procedimiento.

“Luis de Llano ignoró todo ese procedimiento, difundiendo una supuesta disculpa que nuevamente revictimizó a Sasha Sokol”, señaló el comunicado.

3. Desobedeció órdenes judiciales anteriores

Los abogados recordaron que el productor ya había enfrentado medidas de apremio, incluidas multas y un arresto aplicado el 2 de septiembre de 2026, por incumplimientos relacionados con las órdenes judiciales.

La defensa considera que el nuevo video representa otra desobediencia, pese a las sanciones anteriores.

¿Qué debía reconocer Luis de Llano en la disculpa a Sasha Sokol?

La cantante explicó el jueves que la disculpa judicial debía reconocer expresamente tres elementos fundamentales:

Que a los 14 años no podía consentir una relación con un adulto

Que Luis de Llano actuó desde una posición de poder

Que sus padres no fueron cómplices

“Nada de eso aparece en el video que publicó”, señaló Sasha Sokol.

Circula desde hace algunas horas un video de Luis de Llano que pretende presentarse como una disculpa pública hacia mí.



Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año.



La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente… — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 5, 2026

La sentencia civil contra el productor fue dictada originalmente en 2023 y quedó firme después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negara su amparo el 25 de junio de 2025.

Aunque el texto de la disculpa quedó firme en enero de 2026, según la cantante, el productor difundió el mensaje hasta noviembre, después de varios meses de incumplimiento.

Tejiendo Redes Infancia respalda a Sasha Sokol y cuestiona la disculpa

Ante la controversia, la organización Tejiendo Redes Infancia respaldaron a Sasha Sokol y destacaron la importancia de reconocer la violencia sexual y garantizar una reparación integral.

En su posicionamiento, la Red subrayó:

“Pedir perdón no acredita por sí mismo el cumplimiento”.

La organización también advirtió que el mensaje del productor puede representar un intento de mejorar su imagen pública mientras mantiene el control del relato sobre la víctima.

Además, señaló que la víctima “no tiene obligación de perdonar, reconciliarse ni mostrar gratitud”.

Para la Red, la edad de la cantante y la posición profesional del productor son fundamentales para comprender la desigualdad de poder que existió.

¿Qué sigue para Luis de Llano tras el nuevo señalamiento?

La defensa anunció que exigirá el cumplimiento íntegro de la resolución judicial y promoverá las acciones legales correspondientes.

Sasha Sokol también informó que contará con el despacho Zinser y Asociados para atender la vía penal.

Aunque los abogados sostienen que existe un nuevo incumplimiento, corresponderá a las autoridades determinar sus consecuencias legales.

“Una sentencia es una orden judicial, no una sugerencia”, concluye el comunicado.

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