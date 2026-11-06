Vive Latino anuncia su cartel para la edición 2027: Placebo, Mötley Crüe y Milo J encabezan el festival

Vive Latino 2027 presenta su cartel foto: Cuartoscuro

Vive Latino ya dio a conocer a los grupos y cantantes que se presentarán en su edición de 2027, los próximos 13 y 14 de marzo.

Con artistas internacionales como Placebo, Mötley Crüe o Épica, el cartel en su mayoría está compuesto por músicos hispanohablantes y aquí en unotv.com te decimos quiénes son los que se van a presentar.

Los artistas del Vive Latino 2027

Con una gran variedad de géneros musicales, desde el rock y el punk hasta el ska y el rap, el Vive Latino sigue reuniendo a artistas nacionales e internacionales.

Entre los nombres más destacados se encuentran Placebo, Mötley Crüe, Residente, Kasabian, Turnstile, Los Auténticos Decadentes y Carla Morrison.

Estos son todos los artistas anunciados para el Vive Latino 2027:

31 Minutos

Adanowsky

Amanda T

Andrés Cepeda

Astro

Ataque 77

Bacilos

Bandalos Chinos

Barry B

Belafonte Sensacional

Carlos Ares

Carla Morrison

Carolina Durante

Cuca

Cultura Profética

Diles Que No Me Maten

Dromedarios Mágicos

Ed Maverick

Entrecompas

Épica

Inspector

Jumbo

Kase.O

Kasabian

L.A.M.O.D.A.

La Gusana Ciega

La Lom

La Santa Cecilia

Latin Mafia

Laureano Brizuela

Leo Rizzi

Liquits

Los Auténticos Decadentes

Los Tres

Los Vaguens

LTD Rock

Mi Banda El Mexicano

Mike D

Milo J

Modelo

Mötley Crüe

Música Pa’ Mandar A Volar Vol. 3

Niña Polaca

Ozomatli

Paloma Morphy

Placebo

Polymarchs

Punk Rock Karaoke

Residente

Skatalites

The Wookies

Tino el Pingüino

Turnstile

Ximena Sariñana

Zurdok

¿Cuándo será el Vive Latino y cómo asistir?

Tras darse a conocer el cartel del festival, también se mencionó la fecha de la preventa, la cual será este 11 de noviembre para usuarios de un banco, mientras que la venta general se llevará a cabo el 12 de noviembre a partir de las 14:00 horas.

El Vive Latino se realizará en el Estadio GNP Seguros los próximos 13 y 14 de marzo de 2027.

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