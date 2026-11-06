Vive Latino anuncia su cartel para la edición 2027: Placebo, Mötley Crüe y Milo J encabezan el festival
El festival dio a conocer a los artistas que se presentarán los siguientes 13 y 14 de marzo.
Vive Latino ya dio a conocer a los grupos y cantantes que se presentarán en su edición de 2027, los próximos 13 y 14 de marzo.
Con artistas internacionales como Placebo, Mötley Crüe o Épica, el cartel en su mayoría está compuesto por músicos hispanohablantes y aquí en unotv.com te decimos quiénes son los que se van a presentar.
Los artistas del Vive Latino 2027
Con una gran variedad de géneros musicales, desde el rock y el punk hasta el ska y el rap, el Vive Latino sigue reuniendo a artistas nacionales e internacionales.
Entre los nombres más destacados se encuentran Placebo, Mötley Crüe, Residente, Kasabian, Turnstile, Los Auténticos Decadentes y Carla Morrison.
Estos son todos los artistas anunciados para el Vive Latino 2027:
- 31 Minutos
- Adanowsky
- Amanda T
- Andrés Cepeda
- Astro
- Ataque 77
- Bacilos
- Bandalos Chinos
- Barry B
- Belafonte Sensacional
- Carlos Ares
- Carla Morrison
- Carolina Durante
- Cuca
- Cultura Profética
- Diles Que No Me Maten
- Dromedarios Mágicos
- Ed Maverick
- Entrecompas
- Épica
- Inspector
- Jumbo
- Kase.O
- Kasabian
- L.A.M.O.D.A.
- La Gusana Ciega
- La Lom
- La Santa Cecilia
- Latin Mafia
- Laureano Brizuela
- Leo Rizzi
- Liquits
- Los Auténticos Decadentes
- Los Tres
- Los Vaguens
- LTD Rock
- Mi Banda El Mexicano
- Mike D
- Milo J
- Modelo
- Mötley Crüe
- Música Pa’ Mandar A Volar Vol. 3
- Niña Polaca
- Ozomatli
- Paloma Morphy
- Placebo
- Polymarchs
- Punk Rock Karaoke
- Residente
- Skatalites
- The Wookies
- Tino el Pingüino
- Turnstile
- Ximena Sariñana
- Zurdok
¿Cuándo será el Vive Latino y cómo asistir?
Tras darse a conocer el cartel del festival, también se mencionó la fecha de la preventa, la cual será este 11 de noviembre para usuarios de un banco, mientras que la venta general se llevará a cabo el 12 de noviembre a partir de las 14:00 horas.
El Vive Latino se realizará en el Estadio GNP Seguros los próximos 13 y 14 de marzo de 2027.
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