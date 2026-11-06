Discriminación en la SRE: los obstáculos en la tramitación del pasaporte

Algunos casos llegaron a la SCJN. Foto: Cuartoscuro.

Existen varias quejas públicas por presunta discriminación en la expedición del pasaporte por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por distintos motivos.

Los señalamientos incluyen obstáculos para personas que portan indumentaria religiosa, personas con discapacidad y familias que han cuestionado requisitos administrativos para obtener documentos de sus hijos.

En el caso más reciente, personal de la cancillería se negó a tomar la foto de expedición de pasaporte al sacerdote Alberto Medel, en la Ciudad de México, debido a que portaba su traje eclesiástico.

Otros casos incluso llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismos que determinaron vulneraciones de derechos por presunta discriminación a solicitantes del pasaporte en la SRE.

Mujeres musulmanas denuncian discriminación en trámite de pasaporte en la SRE

Una mujer musulmana acudió a la Oficina de Pasaportes de la SRE en Chihuahua para tramitar su pasaporte, el 1 de abril del 2022. Personal indicó que debía quitarse el hiyab para la fotografía, pero ella explicó que su religión le impedía descubrirse la cara en público.

Ante el rechazo para continuar el trámite, ella se retiró y, tres días después, presentó una demanda de amparo indirecto por presunta discriminación religiosa y negativa a expedir del pasaporte.

En octubre, el Juzgado Primero de Distrito en Chihuahua concedió el amparo, toda vez que el caso escaló a la SCJN.

Para diciembre del 2025, la Suprema Corte determinó que el personal de la Cancillería debía permitir el uso del hiyab en la fotografía del pasaporte, debido a que la tela no cubre el rostro y permite la identificación.

Lo mismo ocurrió en la Ciudad de México, cuando otra mujer musulmana acudió a la Dirección General de Oficinas de Pasaportes para solicitar el documento el 31 de octubre del 2023. Un funcionario dijo que no podía tomarle la fotografía con el hiyab.

En consecuencia, la solicitante presentó una demanda de amparo indirecto un mes después, el cual, fue concedido por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa el 19 de marzo del 2024.

En diciembre del 2025, la SCJN confirmó que la interpretación rígida de las reglas fotográficas vulneraba la libertad religiosa y el derecho a no ser discriminada.

Para ambos casos, resueltos en una misma sesión, la Corte estableció que debe permitirse el uso del hiyab en la fotografía del pasaporte cuando no impida la identificación adecuada de la persona.

Vulneraciones a un niño con discapacidad

El 28 de agosto de 2022, un niño con discapacidad motriz acudió junto con sus padres a la Oficina de Pasaportes de Zapopan, Jalisco, para tramitar su documento.

Sin embargo, el personal no reconoció la discapacidad del menor, pese a tener documentos que la acreditaban. En consecuencia, no le aplicaron el descuento del 50% en el costo del pasaporte, establecido para personas con dicha condición.

La CNDH investigó el caso y, el 11 de abril de 2023, emitió la Recomendación 32/2023, dirigida a la SRE. El organismo confirmó violaciones a los derechos de seguridad jurídica, igualdad y no discriminación, así como al interés superior de la niñez.

Solicitó la reparación integral del daño, atención psicológica para la víctima y sus padres, así como una capacitación en derechos humanos al personal de la oficina de pasaportes y la elaboración de un protocolo para atender a personas con discapacidad.

Obstáculos para menores nacidos por gestación subrogada

En 2024, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) reportó casos sobre presuntos obstáculos administrativos para expedir pasaportes a menores nacidos mediante gestación subrogada.

Según los reportes, madres y padres enfrentaron exigencias de documentación adicional, pese a contar con actas de nacimiento y resoluciones judiciales que acreditaban la filiación de sus hijos.

En su informe, la Conapred clasificó estos casos como “reportes de queja”, sin afirmar que constituyeran un acto de discriminación.

Presunta discriminación a sacerdote en trámite de pasaporte en la SRE

El 4 de noviembre de 2026, el sacerdote Alberto Medel, párroco de Santa María Tepepan, en la Diócesis de Xochimilco, acudió a una oficina de pasaportes en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, para renovar su documento.

De acuerdo con su relato, durante la toma de fotografía y datos biométricos, un trabajador le pidió retirarse su vestimenta clerical. Medel se negó y una supervisora indicó inicialmente que podía continuar con el trámite.

Sin embargo, después de que le tomaron la fotografía y los datos, otra funcionaria lo llamó a una oficina y le comunicó que no tramitarían el pasaporte con esa imagen. Según el sacerdote, la empleada lo obligó a quitarse su atuendo religioso y se apoyó en la presencia de un policía, en una actitud que describió como intimidatoria.

A la atención de @SRE_mx y de @r_velascoa



Esta mañana fui a tramitar la renovación de mi pasaporte en la oficina de Coyoacán.

A la hora de la fotografía y los datos biométricos el joven que me atendió me dijo que no me podía tomar la fotografía con el traje eclesiástico, que… — Alberto Medel (@PadreMedel) November 5, 2026

Alberto Medel señaló que su rostro permanecía completamente visible y cuestionó que una disposición interna pudiera limitar su libertad religiosa.

Tras eso, el canciller Roberto Velasco Álvarez instruyó repetir la fotografía del sacerdote con su vestimenta eclesiástica. Anunció que revisarán la actuación del personal involucrado y la disposición interna aplicada.

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