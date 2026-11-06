Buen Fin 2026 en los estados de México: consulta qué descuentos y promociones se ofrecen en cada entidad

Descuentos en estados por el Buen Fin 2026. Foto: Cuartoscuro.

Aprovechando que se llevará a cabo el Buen Fin 2026 en este mes de noviembre, varios gobiernos estatales y municipales han anunciado descuentos en trámites y en pago de impuestos para apoyar la economía de sus ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo, descuentos de hasta el 100% en el predial, en multas y también en licencias de conducir.

Descuentos por el Buen Fin 2026 en estados de México

Chihuahua

El programa “Borrón y Cuenta Nueva 2026” estará vigente durante noviembre, con el cual se aplicarán descuentos en adeudos vehiculares, impuestos estatales, licencias de conducir y conceptos relacionados con el transporte. Descuentos de hasta 95% en noviembre, 80% en diciembre y 70% en enero de 2027, dependiendo del concepto.

Coahuila

Autoridades de Coahuila anunciaron nuevos estímulos fiscales por el Buen Fin, los cuales se aplicarán del 13 al 17 de noviembre, con beneficios en licencias de conducir y derechos de control vehicular. Durante estos cinco días se ofrecerá un 50% de descuento en licencias de conducir, incluyendo licencias de transporte público, con excepción de las de motociclistas. Además se ofrecerá un estímulo de tres mil 999 pesos para regularizar la totalidad de los adeudos correspondientes a ejercicios anteriores, hasta 2025, independientemente de los años de rezago que presente el vehículo. Y para el ejercicio fiscal 2026, los contribuyentes deberán cubrir la cuota correspondiente, con un estímulo de un peso en actualizaciones y recargos.

Michoacán

El Gobierno de Michoacán igual anunció que a partir del 13 de noviembre de 2026 habrá un 100% de condonación de multas y recargos en refrendos vehiculares extemporáneos, placas de circulación anteriores y licencias de conducir vencidas. Y también las autoridades estatales contemplan concesiones de transporte público urbano y foráneo.

Sinaloa

Por su parte, las autoridades de Sinaloa señalaron que por el Buen Fin, del 9 al 20 de noviembre de 2026, se aplicarán descuentos del 100% en recargos, multas, honorarios y gastos del refrendo de concesiones del transporte público; del 75% en recargos, multas, honorarios y gastos de calcomanías y canje de placas; del 50% en renovación de licencias de conducir, excepto las de primera vez, aprendiz y permanentes; y del 30% en alta de placas y cambio de propietario.

¿Qué descuentos se aplicarán por el Buen Fin 2026 en ciudades y/o municipios?

Guadalajara, Jalisco

Autoridades de Guadalajara, Jalisco, anunciaron que se aplicarán descuentos en recargos y multas con motivo del Buen Fin 2026. De acuerdo con el Gobierno local, los contribuyentes de la ciudad podrán obtener descuentos de hasta 75%.

Zapopan, Jalisco

En Zapopan se aplicarán descuentos de hasta 75% en multas y recargos de predial, agua, licencias o multas de movilidad y otros conceptos municipales. Estos estarán disponibles del 10 de noviembre al 22 de diciembre. Aunque quienes prefieran acudir a las ventanillas de recaudadoras municipales, el descuento será de 50% en multas y recargos.

Corregidora, Querétaro

En este municipio de Querétaro, durante octubre, noviembre y diciembre se aplicarán descuentos del 100%, 80% y 60%, respectivamente, en multas y recargos por concepto de impuesto predial, traslado de dominio, fusión, subdivisión y licencias municipales de funcionamiento.

Ciudad Madero, Tamaulipas

El Cabildo de Ciudad Madero aprobó un descuento del 100% en recargos, honorarios y gastos de ejecución del impuesto predial, para los contribuyentes que paguen en una sola exhibición del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2026. Además de un descuento del 100% en multas por regularización de construcciones no declaradas en el manifiesto de propiedad, dirigido a particulares que se encuentren al corriente en el pago del impuesto predial y realicen el trámite correspondiente entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026.

Zacatecas, Zacatecas

El Ayuntamiento de Zacatecas informó que se aplicará un descuento del 100% en multas y recargos del impuesto predial. Según el anuncio oficial, este beneficio estará vigente durante los meses de noviembre y diciembre de 2026

Saltillo, Coahuila

El Cabildo de Saltillo anunció que aprobaron el cobro de un peso por concepto de recargos por año en el pago del impuesto predial. Este beneficio estará vigente del 1 de noviembre al 21 de diciembre de 2026.

Guadalupe, Nuevo León

El Municipio de Guadalupe anunció descuentos del 100% en recargos, del 50% en gastos y sanciones y hasta del 30% en rezagos del predial. También se incluye regularización catastral, limpieza de lotes, multas de tránsito, anuencias y construcción

Guanajuato, Guanajuato

Autoridades de la capital de Guanajuato anunciaron que habrá un 100% de descuento en recargos de impuesto predial, el cual será válido únicamente del 3 al 30 de noviembre de 2026.

Si quieren conocer más detalles sobre estos descuentos en trámites y pagos de impuestos en estados y municipios del país, les recomendamos visitar los sitios oficiales de gobierno, así como sus redes sociales.

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