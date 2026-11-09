Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿quiénes pueden registrarse hasta el 14 de noviembre?

Credencial del Servicio Universal de Salud. Foto: Cuartoscuro/Getty

Las personas adultas mayores y con discapacidad que reciben una pensión del Bienestar tienen hasta el sábado 14 de noviembre de 2026 para realizar su registro a la credencial del Servicio Universal de Salud en los Módulos del Bienestar de las 24 entidades donde los servicios de salud están federalizados.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, para esta etapa se instalaron 2 mil 136 módulos, que brindan atención de lunes a sábado. El registro se realiza de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de las y los derechohabientes.

La credencial permitirá identificar a las personas usuarias del sistema de salud y, a partir de enero de 2027, facilitará el acceso a distintos servicios médicos.

Foto: Gob. de México

¿Quiénes pueden tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud?

En esta etapa, el registro está dirigido a las personas derechohabientes de las siguientes pensiones:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

También podrán registrarse las personas con discapacidad menores de 18 años, siempre que acudan acompañadas de su madre, padre o tutor.

El proceso se lleva a cabo en las capitales de las 24 entidades donde los servicios de salud están federalizados. La ubicación de los módulos puede consultarse en el portal de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar.

¿Qué otorga la credencial del Servicio Universal de Salud?

A partir de enero de 2027, la credencial permitirá identificar la derechohabiencia y facilitará el acceso a servicios de salud, entre ellos:

Acceso a servicios de salud en las instituciones públicas participantes.

en las instituciones públicas participantes. Identificación de las unidades médicas más cercanas.

Consulta del expediente médico electrónico del paciente.

¿Qué documentos necesitas para tramitar la credencial?

Los requisitos dependen de la edad de la persona que realizará el registro.

Para mayores de 18 años:

Identificación oficial vigente con fotografía, como INE, pasaporte o credencial del Inapam.

CURP certificada.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Número de teléfono de contacto.

Correo electrónico.

Para menores de edad:

Acta de nacimiento con CURP actualizada y certificada.

Identificación oficial de la madre, padre o tutor.

Comprobante de domicilio.

La Secretaría de Bienestar también contempla como identificaciones válidas la cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional y constancia de identidad con fotografía expedida por una autoridad federal, estatal o municipal.

¿Cuál es el calendario de registro por apellido del 9 al 14 de noviembre?

Para organizar la atención, el registro se realiza conforme a la primera letra del primer apellido. Durante la segunda y cuarta semana de cada mes, corresponde el siguiente calendario:

Día Letras del primer apellido Lunes 9 de noviembre M Martes 10 de noviembre N, Ñ, O, P, Q Miércoles 11 de noviembre R Jueves 12 de noviembre S, T, U Viernes 13 de noviembre V, W, X, Y, Z Sábado 14 de noviembre Rezagados

Los módulos atienden de lunes a sábado. La ubicación del más cercano puede consultarse en gob.mx/bienestar.

Importante: Aunque esta etapa de registro para personas adultas mayores y con discapacidad en las 24 entidades federalizadas concluye el 14 de noviembre, el Gobierno de México informó que el proceso general de credencialización del Servicio Universal de Salud se desarrollará durante 2027.

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