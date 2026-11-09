Refuerzan seguridad en Mazatlán con 4 mil 200 elementos de la Guardia Nacional

Firma de convenios para fortalecer la seguridad de Sinaloa. Foto: Uno TV

Ante el incremento de homicidios y otros hechos violentos en Mazatlán, el Gobierno federal anunció un nuevo reforzamiento de seguridad en Sinaloa, que incluye el despliegue de 4 mil 200 elementos adicionales de la Guardia Nacional, vehículos blindados, drones y tecnología de vigilancia para enfrentar a los grupos del crimen organizado.

Durante la firma de convenios para fortalecer la estructura de seguridad pública de Sinaloa, realizada en la Tercera Región Militar en Mazatlán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció un repunte de homicidios en el puerto durante septiembre y octubre, atribuido a la confrontación entre las facciones del Cártel de Sinaloa.

El encuentro reunió a integrantes del Gabinete de Seguridad, autoridades estatales y municipales, quienes presentaron acuerdos de colaboración, equipamiento y operativos para Culiacán y Mazatlán.

Destinan 900 millones de pesos a seguridad en Sinaloa

Como parte de los acuerdos entre el Gobierno federal y el estatal, se anunció una inversión de 900 millones de pesos para fortalecer las capacidades operativas, de inteligencia, comunicación y vigilancia de las instituciones de seguridad.

García Harfuch detalló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana proporcionará cerca de 200 unidades y equipos, entre ellos:

90 camionetas pickup

50 motocicletas

Cuatrimotos

30 vehículos blindados Black Mamba

15 camionetas tácticas blindadas

Drones y equipos de radiocomunicación

La entrega del equipamiento está prevista en un plazo máximo de 30 días, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones policiales en Culiacán y Mazatlán.

Mazatlán tendrá 4 mil 550 elementos de la Guardia Nacional

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que la Guardia Nacional incrementará su presencia en Mazatlán con 4 mil 200 efectivos adicionales, que se sumarán a los 350 actualmente desplegados, para alcanzar un total de 4 mil 550 elementos.

Además, la Defensa entregará en comodato 80 unidades a la Secretaría de Seguridad Pública estatal: 20 vehículos blindados Sandcat y Pitbull, 40 camionetas pickup y 20 motocicletas.

También se anunció la designación de un mando militar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, quien contará con personal especializado y el respaldo de fuerzas especiales del Ejército.

Proyectan C4 carretero con 720 cámaras de vigilancia

En materia de tecnología, García Harfuch presentó el proyecto de un C4 carretero para vigilar 250 kilómetros del corredor Culiacán-Mazatlán-Durango.

El proyecto contempla 720 cámaras, 240 puntos de monitoreo inteligente y 30 arcos lectores de placas.

Por su parte, el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, anunció un reforzamiento adicional de:

634 elementos operativos

68 vehículos

22 motocicletas

Cuatro vehículos tipo RZR

Dos aeronaves no tripuladas de largo alcance

Dos helicópteros

Diez drones tácticos

Autoridades reconocen que no se ha restablecido la paz

Durante su intervención, la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava reconoció que, pese a las acciones implementadas desde el inicio de la confrontación criminal en septiembre de 2024, todavía no se ha conseguido restablecer la paz en Sinaloa.

Las autoridades señalaron que el reforzamiento responde a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante la persistencia de la violencia, particularmente en el sur del estado.

En el encuentro también participaron la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño Lovera, y los comandantes de la Tercera Región Militar y la Cuarta Región Naval, Fernando Colchado Gómez y Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo, respectivamente.

Asimismo, asistieron el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinué Téllez López; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Ulises Julián Tadeo González Calzada, y el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, Remigio Cruz Domínguez.

Feria Ganadera de Culiacán tendrá operativo y equipos antidrones

En medio de la crisis de seguridad, el Gabinete federal presentó un operativo especial para la Feria Ganadera de Culiacán 2026, cuya realización se mantiene pese a los recientes ataques armados y las amenazas contra las instalaciones del recinto.

Ulises Julián Tadeo González Calzada explicó que participarán el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, policías estatales y municipales, así como organismos de emergencia.

El dispositivo contempla anillos de vigilancia desde las entradas de Culiacán y las principales vialidades hasta el interior de la feria. También habrá aeronaves de vigilancia, unidades de reacción, detectores de metales, binomios caninos y personal especializado en identificar posibles artefactos peligrosos.

Uno de sus componentes será el despliegue de dos sistemas antidrones semifijos y seis dispositivos portátiles para detectar y neutralizar aeronaves no autorizadas en las inmediaciones del recinto. También se establecerán controles para los drones autorizados para realizar grabaciones durante el evento.

El anuncio ocurre después del ataque a balazos contra las instalaciones del Palenque de la Feria Ganadera, registrado el pasado 2 de noviembre, y de la aparición de una manta con amenazas dirigidas a artistas y asistentes.

Reportan más de 3 mil detenidos entre octubre de 2024 y octubre de 2026

De acuerdo con las cifras presentadas por García Harfuch, entre octubre de 2024 y octubre de 2026 las operaciones federales y estatales en Sinaloa permitieron la detención de más de 3 mil personas, el aseguramiento de 7 mil 200 armas de fuego y el decomiso de 145 toneladas de drogas.

Sin embargo, las autoridades federales admitieron que los nuevos episodios de violencia, particularmente en Mazatlán, obligan a mantener y reforzar los operativos.

Este nuevo despliegue de elementos de seguridad se infraestructura, representa otro intento de contener la violencia derivada de la confrontación entre grupos criminales que, a más de dos años de su inicio, continúa afectando a Culiacán, Mazatlán y otras regiones de Sinaloa.

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