Protesta de normalistas culmina con camión incendiado en Morelia

Protesta de normalistas en Morelia. Foto: Charbell Lucio

Un camión repartidor incendiado y varios autobuses vandalizados y atravesados sobre en el Libramiento Surponiente de Morelia fue el resultado de una protesta de estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM), con sede en Cherán.

Saldo de la protesta de normalistas en Morelia

Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Ana María Gallaga, donde los normalistas bloquearon la circulación en ambos sentidos y provocaron complicaciones viales.

Durante la movilización, los manifestantes, encapuchados y armados con piedras y palos, también dañaron cámaras de vigilancia, vehículos e inmuebles particulares, además de realizar pintas.

¿Qué exigen los normalistas de Michoacán?

Los inconformes también vandalizaron las instalaciones de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

La exigencia de los estudiantes indígenas es la asignación de plazas automáticas para egresados.

Tras los disturbios, los jóvenes se retiraron a sus comunidades.

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