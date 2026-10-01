Dejan cinco cuerpos en límites de Morelos y CDMX; presentan huellas de tortura

Los cuerpos son de 3 hombres y 2 mujeres. Foto: Cuartoscuro /Archivo

Los cuerpos sin vida de tres hombres y dos mujeres fueron localizados este jueves en el paraje Los Nogales, ubicado en los límites de Tlalnepantla, Morelos, y Milpa Alta, Ciudad de México (CDMX).

¿Qué se sabe del caso?

Los primeros reportes señalan que las víctimas se encontraban atadas de las manos y presentaban huellas de tortura. El hallazgo fue realizado por personas que transitaban por la zona rumbo a su trabajo, quienes de inmediato alertaron a los cuerpos de emergencia.

#Morelos | Los cuerpos sin vida de cinco personas, tres hombres y dos mujeres, fueron dejados la mañana de este jueves en los límites de los municipios de #Tlalnepantla, en Morelos, y #MilpaAlta, en #CDMX. Los cuerpos estaban atados de manos y presentaban huellas de violencia. pic.twitter.com/LpEbBa1jyu — Óscar Guadarrama (@_Oscargtorres) October 1, 2026

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía de Morelos para realizar el levantamiento de los cuerpos. Sin embargo, hasta el momento se encuentra en definición si la investigación corresponde a las autoridades de Morelos o de la Ciudad de México.

La zona fue asegurada por elementos de la Policía de Morelos, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mientras se llevaban a cabo los peritajes correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, así como si eran habitantes de Morelos o de la Ciudad de México. Será la Fiscalía que determine la competencia del caso la que dé a conocer mayor información.

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