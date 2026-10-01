Noticias de hoy 1 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas 

| 12:45 | Bryan Rivera González | Uno TV

Entérate de las noticias más importantes de este jueves.

Noticias de hoy 1 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas 

Ciclón Rachel

El ciclón Rachel se convirtió en huracán categoría 2 frente a las costas de Jalisco. Encienden alertas en Michoacán, Colima y Guerrero por lluvias y fuertes vientos.

Ataque en Coahuila

Una persona murió y tres resultaron lesionadas durante un ataque armado dentro de una escuela secundaria en Torreón, Coahuila.

Choque por pipa

Una pipa vacía embistió a ocho automóviles y dos motocicletas sobre la autopista México-Pachuca, con dirección a Indios Verdes. El conductor presuntamente abandonó el lugar.

Feminicidio en Nuevo León

Cintia Tamez, víctima del multihomicidio den Montemorelos, Nuevo León, publicó un mensaje retador sobre enfrentarse a sus enemigos antes de su asesinato. 

Christa Pike

Christa Pike, condenada por asesinar a un compañero de escuela hace tres décadas, sobrevivió dos veces a la inyección letal aplicada por pena de muerte en Tennessee.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Noticias de hoy 30 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Todo en Uno TV

Noticias de hoy 30 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 30 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas 

Todo en Uno TV

Noticias de hoy 30 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas 

Noticias de hoy 29 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Todo en Uno TV

Noticias de hoy 29 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoyVideo