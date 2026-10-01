Noticias de hoy 1 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Ciclón Rachel

El ciclón Rachel se convirtió en huracán categoría 2 frente a las costas de Jalisco. Encienden alertas en Michoacán, Colima y Guerrero por lluvias y fuertes vientos.

Ataque en Coahuila

Una persona murió y tres resultaron lesionadas durante un ataque armado dentro de una escuela secundaria en Torreón, Coahuila.

Choque por pipa

Una pipa vacía embistió a ocho automóviles y dos motocicletas sobre la autopista México-Pachuca, con dirección a Indios Verdes. El conductor presuntamente abandonó el lugar.

Feminicidio en Nuevo León

Cintia Tamez, víctima del multihomicidio den Montemorelos, Nuevo León, publicó un mensaje retador sobre enfrentarse a sus enemigos antes de su asesinato.

Christa Pike

Christa Pike, condenada por asesinar a un compañero de escuela hace tres décadas, sobrevivió dos veces a la inyección letal aplicada por pena de muerte en Tennessee.

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