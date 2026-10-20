¿Te despojaron de una casa en CDMX o Edomex? Así puedes denunciar y solicitar que te la devuelvan

Manifestantes contra el despojo en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El despojo de un inmueble puede presentarse cuando una persona ocupa una propiedad ajena o ejerce actos sobre ella sin tener derecho.

La Fiscalía mexiquense explica que también puede configurarse cuando alguien ocupa un inmueble propio en circunstancias en las que la ley no se lo permite, porque está en posesión legítima de otra persona.

Ante una situación de este tipo, es importante reunir los documentos que acrediten la relación con el inmueble y conservar pruebas de la ocupación.

Sin embargo, no es recomendable intentar sacar por la fuerza a quienes están dentro, cambiar cerraduras o confrontarlos: la recuperación debe gestionarse por las vías legales y conforme a las medidas que determinen las autoridades.

¿Qué hacer en la CDMX?

Si la casa o el terreno está en la Ciudad de México (CDMX), el primer paso es acudir a la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana (FGJCDMX) para denunciar los hechos y solicitar que se inicie una carpeta de investigación.

La Fiscalía cuenta con una Unidad de la Agencia del Delito de Despojo, cuya dirección publicada es calle Digna Ochoa y Plácido número 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en el edificio Ala Norte, tercer piso.

También se ha informado que los casos pueden canalizarse a la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU).

Para orientación sobre la denuncia, la institución ha difundido el teléfono 55 5346 8632. Conviene confirmar por vía oficial la unidad competente y los datos de atención antes de acudir.

Quienes asuman que están siendo víctimas de este delito, también pueden contactar directamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dela CDMX, comunicarse al 911, utilizar las cuentas oficiales de redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, o solicitar acompañamiento en el teléfono del Gabinete contra el Despojo, 55 5345 8120.

Al presentar la denuncia, explicar cuándo ocurrió la ocupación, cómo te diste cuenta, quiénes participaron —si conoces sus identidades— y qué acciones te impiden usar el inmueble.

Si hubo amenazas, violencia, daños o intentos de vender o rentar la propiedad, menciona esos hechos y entrega las pruebas disponibles.

La FGJCDMX ha informado que realiza diligencias relacionadas con ocupaciones irregulares, aseguramientos y restituciones de inmuebles.

No obstante, la denuncia no significa que la devolución sea automática: las autoridades deben analizar el caso y determinar qué medidas legales proceden.

¿Qué hacer en el Edomex?

Si el inmueble está en un municipio del Estado de México (Edomex), puedes acudir a la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) para presentar la denuncia.

La institución cuenta con Unidades de Atención Inmediata y mecanismos de predenuncia, entre ellos la atención telefónica, el sistema de denuncia en línea, una aplicación móvil y kioscos de denuncia.

La Fiscalía también tiene disponible el servicio de predenuncia en línea en su portal oficial: Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Para orientación, el Gobierno estatal publica el teléfono 800 7028 770 como Centro de Atención Telefónica.

En la denuncia, detalla la ubicación exacta del inmueble, el tipo de posesión que tenías, la fecha aproximada en que ocurrió el despojo y las circunstancias en que perdiste el acceso.

Si el conflicto involucra a un vecino, familiares, arrendatarios u otras personas, describe los hechos sin omitir los acuerdos, contratos o comunicaciones que puedan ayudar a esclarecer el caso.

La Fiscalía mexiquense señala que las Unidades de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa reciben denuncias y ofrecen atención a víctimas, además de que existen mecanismos alternativos para determinados asuntos.

La procedencia de una vía de mediación dependerá de las características del caso; no sustituye la investigación cuando corresponda perseguir un delito.

Documentos y pruebas que debes reunir

Para facilitar la presentación de la denuncia y acreditar tu vínculo con la propiedad, reúne los documentos que tengas disponibles.

La lista puede variar según el caso, por lo que es conveniente preguntar a la Fiscalía qué elementos adicionales se necesita.

Identificación oficial vigente de quien denuncia



Escrituras públicas o documentos que acrediten la propiedad, si eres dueño del inmueble



Contrato de compraventa, donación, arrendamiento u otro documento que explique tu relación jurídica con la vivienda



Boletas del predial, recibos de agua, luz u otros servicios, como elementos complementarios para identificar el inmueble y documentar tu relación con él



Comprobantes de posesión, por ejemplo, documentos de entrega, pagos o comunicaciones relacionadas con el uso de la propiedad



Fotografías y videos de cerraduras cambiadas, daños, accesos bloqueados, ocupación o pertenencias retiradas



Mensajes, correos y otros registros de amenazas, exigencias, acuerdos o comunicaciones con las personas involucradas



Datos de posibles testigos, como nombres y formas de contacto de quienes conozcan los hechos



Fechas y una narración cronológica de lo ocurrido, además de números de reportes o denuncias previas, si existen

No retrases la denuncia únicamente porque te falte algún documento.

Explica a la autoridad qué tienes y qué necesitas obtener. Si existe riesgo inmediato, amenazas o violencia, prioriza tu seguridad y solicita apoyo de emergencia.

¿Cómo puedes recuperar la casa?

Después de denunciar, conserva el número de la carpeta de investigación, pregunta qué diligencias siguen y solicita información sobre las medidas legales que podrían aplicarse en tu caso.

Si necesitas acompañamiento durante el procedimiento, la FGJCDMX ofrece asesoría jurídica pública para víctimas que ya cuentan con una carpeta de investigación.

La vía adecuada puede depender de si existe un conflicto de propiedad, un problema de posesión, un contrato previo o indicios de un delito.

Por eso, además de la denuncia penal, puede ser necesario recibir asesoría jurídica para determinar si procede iniciar acciones civiles u otras gestiones.

La restitución del inmueble debe realizarse conforme a la resolución o al mecanismo legal aplicable y no mediante acciones por cuenta propia.

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