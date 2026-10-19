Aleco Irarragorri es operado de emergencia tras goleada de Santos Laguna ante Querétaro

Aleco es operado de emergencia. Foto: Getty Images

Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna, fue operado de la vesícula biliar durante la madrugada de este domingo 18 de octubre, luego de presentar molestias físicas tras la goleada de su equipo por 5-0 ante Querétaro en la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX.

A través de un comunicado oficial, el conjunto lagunero informó que el directivo recibió atención médica después del encuentro disputado el sábado en el Estadio Corona. Tras ser valorado por los médicos, fue sometido a una cirugía que se realizó con éxito.

El club detalló que Alejandro Irarragorri Kalb, conocido como Aleco, permanecía en la sala de recuperación y presentaba una evolución satisfactoria.

“Tras la valoración médica, esta madrugada fue sometido a una cirugía de vesícula biliar, realizada con éxito. En este momento, aún se encuentra en sala de recuperación y evoluciona de manera satisfactoria”, informó Santos Laguna.

Hasta el momento, la institución no ha confirmado cuándo recibirá el alta hospitalaria ni cuánto tiempo deberá permanecer en reposo. Ambos aspectos dependerán de la valoración de los médicos.

El equipo también señaló que continuará informando sobre la evolución de la salud de su presidente y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido el directivo.

COMUNICADO OFICIAL



Club Santos Laguna informa que, tras el partido ante Querétaro, disputado este sábado en el Estadio Corona, Aleco Irarragorri Kalb, Presidente del Club, presentó molestias físicas que requirieron atención médica.



Tras la valoración médica, esta madrugada… pic.twitter.com/DhemL9JfuG — Club Santos (@ClubSantos) October 18, 2026

¿Qué le pasó a Aleco Irarragorri?

De acuerdo con el comunicado de Santos Laguna, Aleco Irarragorri presentó molestias físicas después del partido contra Querétaro, por lo que requirió atención médica.

La institución no dio a conocer más detalles sobre los síntomas que presentó el directivo ni precisó cuándo comenzaron las molestias. La información oficial se limitó a confirmar la intervención quirúrgica de vesícula biliar y su evolución favorable.

Al cierre de su comunicado, el club compartió un mensaje de agradecimiento del presidente hacia quienes se han interesado por su estado de salud.

“Aleco Irarragorri Kalb agradece todas sus muestras de solidaridad y cariño”, indicó el equipo.

Santos Laguna goleó 5-0 a Querétaro

La operación de Aleco Irarragorri ocurrió horas después de que Santos Laguna consiguiera una contundente victoria sobre los Gallos Blancos, en un encuentro correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026.

Los Guerreros se impusieron por marcador de 5-0 en el Estadio Corona y consiguieron su quinta victoria consecutiva en el torneo, luego de un complicado arranque de campeonato.

HAT TRICK DE TAHIEL JIMÉNEZ ⚽⚽⚽💎



SANTOS LAGUNA GOLEA 5-0 A QUERÉTARO



QUÉ REPASO, QUÉ EQUIPAZO pic.twitter.com/SdQmMRmzYE — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 18, 2026

Tahiel Jiménez fue una de las figuras del encuentro al marcar tres goles, mientras que Eduardo Aguirre y Javier Güémez también contribuyeron al marcador.

Con este resultado, el equipo dirigido por Renato Paiva llegó a 16 puntos y se metió en la pelea por los puestos de clasificación a la Liguilla.

La racha positiva representa un cambio importante para Santos, que había tenido dificultades durante las primeras jornadas del campeonato. Sin embargo, el equipo logró encadenar triunfos y mejorar su posición en la tabla general.

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