Detienen en CDMX a “Don Flaco”, objetivo de la DEA y requerido por autoridades de EE. UU.

Cae Don Flaco en CDMX, autoridades estadounidenses lo buscaban. Foto: X @OHarfuch

Autoridades federales detuvieron este miércoles en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a José Ángel “N”, alias “Don Flaco”, quien es requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de droga y es señalado como coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos de China a México y Estados Unidos.

La detención fue informada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien señaló que el arresto se realizó mediante una operación conjunta de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, y la SSPC, con intercambio de información con el FBI y la DEA.

De acuerdo con la información que difundió García Harfuch, a José Ángel “N” se le detuvo en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición.

En una operación conjunta de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal y @SSPCMexico, con intercambio de información con el @FBI y la @DEAHQ, hoy fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, José Ángel “N”, alias “Don Flaco”, requerido por… pic.twitter.com/H8GLnfQ19Z — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 22, 2026

¿Quién es José Ángel “N”, alias “Don Flaco”?

Según las autoridades mexicanas, a“Don Flaco” lo requirió la justicia estadounidense por delitos relacionados con el tráfico de droga.

El funcionario federal señaló que el detenido es identificado como coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos.

La DEA también informó que la inteligencia y el intercambio de información con autoridades mexicanas contribuyeron al arresto de José Ángel “N”.

La agencia estadounidense lo identificó como uno de sus objetivos de máxima prioridad y lo señaló como presunto coordinador y financista del tráfico de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos.

La DEA indicó que continuará trabajando con socios internacionales para interrumpir las redes relacionadas con los químicos, el dinero y las organizaciones involucradas en la producción de drogas sintéticas.

Operativo de FGR, SSPC, DEA y FBI

La detención de “Don Flaco” se realizó mediante una operación conjunta en la alcaldía Cuauhtémoc.

En el operativo participaron la FGR, mediante la Agencia de Investigación Criminal, y la SSPC, mientras que el intercambio de información involucró al FBI y a la DEA.

García Harfuch informó que la captura se llevó a cabo como parte de la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana también señaló que la operación se realizó bajo el principio de respeto a la soberanía mexicana.

Don Flaco también lo designó la OFAC

Además de lo requieren autoridades de Estados Unidos, a José Ángel “N” se le designó por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

La designación la mencionó García Harfuch en el anuncio de la detención.

La información difundida por las autoridades mexicanas establece que el arresto se efectuó mediante una orden de detención provisional con fines de extradición, por lo que el procedimiento está relacionado con el requerimiento de las autoridades estadounidenses.

La DEA señaló que el intercambio de inteligencia con autoridades mexicanas permitió concretar el arresto del presunto coordinador y financiador.

#DEA intelligence and information sharing helped Mexican authorities arrest José Ángel “N,” one of DEA’s highest-priority targets and an alleged coordinator and financier of chemical precursor trafficking from China to Mexico and the United States.



DEA will continue working with… https://t.co/xhC1czTY0b — DEA HQ (@DEAHQ) September 23, 2026

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, a “Don Flaco” se le señala por su presunta participación en una organización dedicada al traslado de precursores químicos entre China, México y Estados Unidos.

La agencia estadounidense sostuvo que continuará la cooperación con autoridades internacionales para interrumpir las redes vinculadas con el suministro de químicos y el financiamiento de organizaciones relacionadas con la producción de drogas sintéticas.

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