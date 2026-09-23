Efectos del huracán Polo en Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Huracán Polo y los efectos del clima. Foto: Uno TV

El huracán Polo mantiene en alerta a Oaxaca, Michoacán y Guerrero, donde se reportan lluvias, fuertes marejadas, ráfagas de viento, cierre de puertos y suspensión de clases como medidas preventivas ante sus efectos.

Huracán Polo en Oaxaca: cierran Puerto Escondido

En Oaxaca, las lluvias registradas durante la noche del martes y madrugada de este miércoles estuvieron acompañadas de fuerte oleaje en la línea costera.

Debido a las marejadas, Capitanía de Puerto cerró Puerto Escondido a todo tipo de embarcaciones. Pescadores y prestadores de servicios retiraron sus lanchas y embarcaciones de la Bahía Principal ante el incremento del oleaje, que alcanza entre 2 y 3 metros de altura.

También se registraron lluvias de moderadas a fuertes en Puerto Escondido, Santa María Tonameca y San Pedro Pochutla, aunque hasta el momento no se reportan afectaciones.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca mantiene vigilancia permanente y pidió a la población mantenerse atenta únicamente a información de fuentes oficiales.

Michoacán mantiene alerta por huracán Polo

En la costa de Michoacán, las primeras precipitaciones asociadas con Polo se registraron desde la tarde del martes en Lázaro Cárdenas.

En este municipio permanece cerrado el recinto portuario para embarcaciones mayores y menores, además de que fueron suspendidas las clases y cerradas las oficinas recaudadoras.

La suspensión de actividades escolares también se mantiene en Aquila, Coahuayana, Arteaga, Tumbiscatío, Chinicuila y Coalcomán, mientras se analiza si la medida continuará.

La Secretaría de Marina mantiene activo el Plan Marina, mientras que el Ejército Mexicano aplica el Plan DN-III-E en fase de prevención, con el despliegue de mil 700 soldados en la franja costera.

En las playas, prestadores de servicios colocan costales de arena para intentar evitar que el oleaje alcance sus negocios y mobiliario.

Guerrero: puertos cerrados y suspensión de clases

En los municipios costeros de Guerrero también se mantienen las condiciones de alerta por los efectos del huracán Polo, con bandas nubosas, ráfagas de viento y marejadas en zonas cercanas al litoral.

En Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo, los puertos permanecen cerrados a todo tipo de navegación. Además, trabajadores han realizado maniobras para poner a resguardo embarcaciones pesqueras y de fondo de cristal.

Las autoridades también reportan un incremento en el nivel del mar y en la intensidad del oleaje, por lo que se mantiene el llamado a turistas y bañistas para evitar ingresar al mar.

Las actividades escolares permanecen suspendidas en Costa Grande, Costa Chica, Acapulco, Montaña y Sierra, como medida preventiva ante el pronóstico de lluvias intensas a torrenciales, posibles deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

En Acapulco, algunos comercios y sucursales bancarias reforzaron sus inmuebles con mallas anticiclónicas y tablas de madera ante la posibilidad de mayores rachas de viento.

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