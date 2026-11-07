Diputado del PAN, Éctor Jaime, acusa a Morena de montar comparecencia “a modo” de sector Salud

Diputado del PAN cuestionó a funcionarios de Salud. Foto: Cuartoscuro

El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, acusó a Morena de convertir la comparecencia de los funcionarios del sector Salud en la Cámara de Diputados en un acto para respaldarlos, en lugar de un ejercicio de rendición de cuentas. Afirmó que el auditorio estaba lleno de personas convocadas para aplaudir y cuestionó que no se respetaran los acuerdos parlamentarios sobre el desarrollo de la sesión.

Hoy Morena le organizó una comparecencia arreglada a @zoerobledo, @martibatres, @EduardoClark y compañía



Querían evitar que les exigiéramos en su cara lo que los mexicanos demandan👇



❌¿Por qué redujeron de 2,753 a 1,929 las claves del catálogo de medicamentos? ¡824 claves… pic.twitter.com/p9NrHOeQmX — Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) November 6, 2026

Tras la reunión, el legislador también reclamó el desabasto de medicamentos, los adeudos a proveedores y el manejo de recursos de las instituciones públicas. Además, anunció que Acción Nacional solicitó la renuncia de Zoé Robledo, director general del IMSS, por las deficiencias que, aseguró, persisten en el Instituto.

El IMSS está en crisis y el gobierno monta una comparecencia a modo, con aplaudidores y sin respuestas.



Faltan medicamentos, se posponen cirugías y hay pacientes que pierden la vida esperando atención.



Las explicaciones no sustituyen los resultados. El dolor de las familias… pic.twitter.com/8uYMVSidZe — Diputados PAN (@diputadospan) November 6, 2026

Éctor Jaime reclama comparecencia a modo y falta de medicamentos

Ramírez Barba sostuvo que el orden del día fue impuesto desde el Ejecutivo y que se incumplió un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que los legisladores cerraran la ronda de intervenciones.

También cuestionó la presencia de asistentes con carteles para respaldar a los funcionarios y criticó que se presentaran cifras sobre consultas e infraestructura sin responder a las necesidades de los pacientes.

Entre los cuestionamientos que planteó a los titulares de Salud, IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar estuvieron:

La reducción de 2 mil 753 a mil 929 claves en el catálogo de medicamentos .

. Los presuntos adeudos de 14 mil millones de pesos a proveedores farmacéuticos .

. El uso de 20 mil 700 millones de pesos de recursos del IMSS para atender a personas sin derechohabiencia.

para atender a personas sin derechohabiencia. Los señalamientos por 16 mil 801 millones de pesos en presuntas irregularidades de IMSS-Bienestar , que atribuyó a auditorías de la ASF.

en presuntas irregularidades de , que atribuyó a auditorías de la ASF. La disponibilidad de medicamentos en el ISSSTE y los cambios a la Modalidad 40.

El panista también cuestionó los anuncios de nuevos consultorios y la falta de personal, medicamentos y presupuesto para garantizar su funcionamiento.

PAN pide la salida de Zoé Robledo del IMSS

Ramírez Barba informó que su partido solicitó la renuncia de Zoé Robledo, al considerar que los años que lleva al frente del Seguro Social no han resuelto las deficiencias en la atención médica y el desabasto de medicamentos.

“Las explicaciones no sustituyen los resultados”, afirmó.

El diputado también reprochó que Morena utilizara carteles para destacar los programas y acciones del sector Salud durante la comparecencia.

“La salud de los mexicanos no se resuelve con discursos: se resuelve con resultados, medicamentos y atención médica digna. ¡Que rindan cuentas!”, expresó.

Margarita Zavala también cuestiona la comparecencia

La diputada panista Margarita Zavala acusó que se cambiaron las reglas acordadas por la Jucopo, se cancelaron micrófonos y se negó la palabra a legisladores. También reclamó la falta de medicamentos y tratamientos en hospitales e institutos nacionales.

No se puede hablar de prioridades cuando el #presupuesto para salud se distribuye sin atender las verdaderas necesidades de la población.



Así gobierna Morena: hospitales sin recursos suficientes, desabasto de medicamentos y una atención médica cada vez más deficiente. pic.twitter.com/7sI2ohnhfS — Margarita Zavala (@Mzavalagc) November 6, 2026

Por su parte, Liliana Ortiz pidió respuestas y transparencia sobre el desabasto de medicamentos y las deficiencias en la atención médica.

En contraste, el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno Santaella, sostuvo que las reglas de la comparecencia habían sido aprobadas previamente y acusó a un grupo de legisladores de incumplir los acuerdos parlamentarios.

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