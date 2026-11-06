Other Worlds: cuándo se estrena y lo que sabemos de la nueva serie de Stranger Things

Nueva serie del universo de Stranger Things. Foto: AFP

El universo de “Stranger Things” continuará con una nueva historia, Netflix anunció este viernes 6 de noviembre el desarrollo de “Other Worlds: A Stranger Things Adventure”, una serie de acción real que funcionará como precuela de la producción creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.

El anuncio se realizó durante el Stranger Things Day y estuvo acompañado de un primer teaser que adelantó parte del escenario en el que se desarrollará esta nueva aventura.

La serie llegará a Netflix en 2028, aunque por el momento no tiene una fecha exacta de estreno.

Before Hawkins, there was Marion.



Other Worlds: A Stranger Things Adventure. A new series only on Netflix. 2028. pic.twitter.com/NvISItwYAF — Netflix (@netflix) November 6, 2026

¿De qué trata Other Worlds: A Stranger Things Adventure?

A diferencia de la historia protagonizada por Eleven, Mike, Will, Dustin y Lucas, esta nueva producción trasladará la acción a la década de 1950, específicamente a Marion, Nevada, en 1955.

La trama se desarrollará antes de los acontecimientos de la serie original e incluso será anterior a los sucesos de la obra de teatro “Stranger Things: The First Shadow”, que aborda parte del pasado de Henry Creel.

Netflix adelantó que la producción tendrá nuevos protagonistas, villanos y una mitología propia, aunque conservará elementos de misterio, terror, ciencia ficción y aventura que caracterizan a la franquicia.

Por ahora, la plataforma no ha revelado una sinopsis completa ni ha explicado cómo se conectarán los acontecimientos de Marion con los fenómenos sobrenaturales que posteriormente aparecen en Hawkins.

¿Cuándo se estrena Other Worlds en Netflix?

La nueva serie de Stranger Things tiene previsto su estreno en 2028, Netflix confirmó el año de lanzamiento, pero todavía no una fecha específica, la producción se filmará en Nuevo México, Estados Unidos.

¿Quiénes están detrás de la nueva serie?

El proyecto contará nuevamente con la participación de los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, quienes serán productores ejecutivos.

Kate Trefry, guionista que ha trabajado en la serie original desde su segunda temporada y escribió “Stranger Things: The First Shadow”, será cocreadora, guionista y showrunner.

Por su parte, el cineasta Joe Wright, conocido por películas como “Pride and Prejudice”, “Atonementy” “Darkest Hour”, dirigirá los primeros tres episodios.

Shawn Levy también participará como productor ejecutivo a través de su compañía 21 Laps, junto con otros integrantes del equipo de producción.

¿Quiénes forman parte del reparto de Other Worlds?

Hasta el momento, Netflix no ha anunciado los nombres de los actores que integrarán el elenco de “Other Worlds: A Stranger Things Adventure”.

Los hermanos Duffer adelantaron que la historia tendrá nuevos héroes y villanos, por lo que se espera conocer más detalles sobre el reparto conforme avance el desarrollo de la producción.

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