España irá a huelga general el 11 de noviembre: quiénes participan y qué reclaman

España tomará las calles el próximo 11 de noviembre. Foto: AFP

Los principales sindicatos de España convocaron una huelga general para el próximo 11 de noviembre de 2026, como protesta por la crisis de vivienda que enfrenta el país, marcada por el aumento de los alquileres y los desalojos.

La movilización se realizará semanas antes de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre y será la primera huelga general convocada conjuntamente por los dos sindicatos más grandes de España en 14 años: la Unión General de Trabajadores (UGT) y las Comisiones Obreras (CCOO).

La convocatoria se produce después de una serie de manifestaciones que comenzaron tras el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid. A estas protestas se sumó el rechazo del Parlamento a decretos que buscaban frenar los desahucios y limitar la presión sobre los precios de los alquileres.

#HuelgaGeneral11N 🔑 || El 11N lo paramos todo en Madrid. A las 18h manifestación unitaria en Atocha.



Expropiar a los rentistas, por la vivienda digna, pública y universal. pic.twitter.com/jaFWY5VYl2 — Sindicato de Estudiantes (@SindicaEstudian) November 6, 2026

¿Qué quieren o qué buscan con las movilizaciones?

Los sindicatos y organizaciones de inquilinos buscan que las autoridades implementen soluciones ante la crisis de vivienda en España, principalmente por el encarecimiento de los alquileres y las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a una casa.

Entre sus principales preocupaciones se encuentra que una parte cada vez mayor de los ingresos de los trabajadores se destina al pago de la vivienda.

De acuerdo con el Consejo Superior de la Juventud, el alquiler medio en España alcanza los 1,176 euros mensuales, una cantidad equivalente aproximadamente al 98.7% del salario mensual medio de una persona joven.

Además, España enfrenta un déficit de alrededor de 750 mil viviendas, cifra que, según el Banco de España, podría superar el millón para 2028.

La portavoz del sindicato de inquilinos, Valeria Racu, cuestionó que los aumentos salariales sean suficientes cuando el costo de la vivienda crece a un ritmo mucho mayor.

«No podemos ignorar el hecho de que la mayor parte de nuestros salarios se destinan a la vivienda. ¿Qué sentido tiene aumentar el salario mínimo si el coste de la vivienda sube tres, cuatro o cinco veces más rápido?», declaró.

¿Quiénes participan en la huelga general de España?

La convocatoria fue anunciada por los dos sindicatos más grandes del país: UGT y CCOO. Sin embargo, al momento del anuncio, la fecha todavía debía ser ratificada formalmente por las demás organizaciones sindicales en una reunión.

La huelga está dirigida a trabajadores de todos los sectores, incluidos los empleados de hostelería y transporte, por lo que se prevén afectaciones en distintas actividades y servicios.

También se espera la participación de organizaciones y colectivos que han encabezado las protestas por el acceso a la vivienda, entre ellos activistas y representantes de los sindicatos de inquilinos.

¿De qué trata la huelga general del 11 de noviembre?

La huelga general consiste en un paro de actividades a nivel nacional para expresar el descontento por la situación de la vivienda y exigir respuestas ante el incremento de los alquileres y los desalojos.

La movilización será la última de una serie de protestas que comenzaron después del desalojo de una mujer de 87 años en Madrid. Desde entonces, activistas han realizado manifestaciones y acampado en una de las principales plazas de la capital española para exigir soluciones.

La protesta también se realizará en un contexto político marcado por las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, convocadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La movilización es la fórmula.



Si en Brasil se pudo, si en Estados Unidos se pudo, en España el 29 de noviembre se podrá.



Hagamos historia votando socialista. pic.twitter.com/wWJIfop5ZS — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 6, 2026

Estados Unidos emitió alerta de viaje a España por las movilizaciones del 11 de noviembre

El Gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia para sus ciudadanos que tengan previsto viajar a España durante la huelga general del 11 de noviembre de 2026.

En la alerta se advierte que trabajadores de todos los sectores, incluidos los de hostelería y transporte, están convocados al paro. Por ello, el transporte público podría operar con servicios mínimos indispensables.

Spain: A general strike is scheduled across Spain on November 11, 2026. Workers from all sectors, including hospitality and transportation, are called to strike. Public transportation will be limited to minimum services. Confirm travel plans with your train company/airline and… pic.twitter.com/Ih0vAVIanI — TravelGov (@TravelGov) November 6, 2026

También recomienda confirmar los planes de viaje directamente con las compañías ferroviarias y aerolíneas, así como considerar posibles retrasos, cierres y cancelaciones de última hora.

La advertencia señala que podrían registrarse manifestaciones planificadas y espontáneas en distintas partes del país, además de la formación de piquetes y cortes de carreteras.

Asimismo, indica que incluso las concentraciones que inicialmente sean pacíficas podrían intensificarse o tornarse violentas, por lo que recomienda evitar las manifestaciones y las aglomeraciones.

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