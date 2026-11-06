“Voy a contar mi verdad”: Santiago Peña pide 72 horas para defenderse en juicio político

Santiago Peña enfrentará juicio. Foto: AFP

El presidente de Paraguay solicitó más tiempo para responder a las acusaciones relacionadas con la crisis de Ueno Bank, que mantiene congelados los ahorros de millones de clientes.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó este viernes 6 de noviembre una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el juicio político que enfrenta por la crisis financiera de Ueno Bank, institución con la que mantuvo vínculos empresariales.

El mandatario denunció que recibió una acusación de 15 páginas, acompañada de unos 300 folios de documentación, apenas unas horas antes de su comparecencia ante el Senado.

A través de su cuenta de X, Peña cuestionó el tiempo otorgado para responder a los señalamientos.

“He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso”.

He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso.



Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte… pic.twitter.com/Q6jCz4tzUE — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026

El presidente aseguró que dará a conocer su versión de los hechos, pese a las acusaciones que enfrenta.

“Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles”.

¿Por qué Santiago Peña enfrenta un juicio político en Paraguay?

El juicio político contra Santiago Peña comenzó después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó un procedimiento de resolución de Ueno Bank, debido a problemas de solvencia.

La institución financiera registró un índice de solvencia inferior al 50% del mínimo exigido, situación que derivó en la intervención y el bloqueo de cuentas.

La crisis dejó a cerca de 3 millones de clientes sin acceso a sus recursos, además de generar incertidumbre por los fondos públicos depositados en el banco, incluidos recursos destinados a pensiones.

Las acusaciones contra Peña incluyen presuntos conflictos de intereses y mal desempeño de sus funciones, debido a su relación con Ueno Holding, conglomerado al que pertenece la institución financiera.

El mandatario mantuvo acciones en ese grupo empresarial, aunque las vendió en marzo de 2025.

Santiago Peña presentó su renuncia, pero continúa como presidente

El jueves 5 de noviembre, Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia de Paraguay, mientras la Cámara de Diputados aprobaba por unanimidad una acusación para someterlo a juicio político.

Sin embargo, la sesión legislativa convocada para analizar su dimisión quedó sin cuórum, por lo que el mandatario permanece formalmente en el cargo.

El Senado convocó a Peña para presentar su defensa este viernes a las 10:00 horas, pero el presidente solicitó aplazar su comparecencia.

El titular del Senado, Basilio Núñez, reconoció la importancia de garantizar el derecho a la defensa y anunció consultas con los líderes parlamentarios para evaluar la solicitud.

El proceso contempla la presentación de pruebas, los alegatos de las partes y una votación del Senado que podría concluir con la destitución del mandatario.

Crisis bancaria provoca protestas en Paraguay

La intervención de Ueno Bank también provocó manifestaciones de ahorradores que exigen recuperar su dinero y conocer el destino de los recursos públicos depositados en la institución.

Las protestas se extendieron por Asunción y otras ciudades, mientras las autoridades iniciaron investigaciones sobre las operaciones del banco.

La crisis financiera también derivó en la salida del presidente del Banco Central y en acciones judiciales contra directivos de la institución.

En medio de este escenario, Peña enfrenta un proceso político que podría poner fin a su mandato. Mientras continúa la incertidumbre sobre los ahorros de millones de paraguayos.

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