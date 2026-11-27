Inician nevadas en estados y fuertes lluvias en CDMX; dan recomendaciones urgentes ante tormenta invernal
Tal como advirtieron las autoridades federales y estatales, la primera tormenta invernal ya se siente en México con un marcado descenso en las temperaturas, lluvias y caída de aguanieve y nieve en zonas de diversos estados de la República Mexicana. En la Ciudad de México activaron las alertas Naranja y Roja por las fuertes precipitaciones.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dichas condiciones se esperan desde este viernes 27, hasta el domingo 29 de noviembre. Indicó que Jalisco, Colima y Michoacán serían las primeras entidades donde podrían registrarse estas condiciones climatológicas.
¿En qué estados comenzaron las nevadas por la tormenta invernal?
Poco a poco, las nevadas comenzaron a presentarse en diferentes zonas de varios estados.
- San Luis Potosí: caída de aguanieve en las regiones serranas de Real de Catorce, Xilitla y Santa María del Río.
- Durango: nevada en el municipio de Guanaceví, en las comunidades de Agua del Pino y El Cedro.
- Colima: Nevada cubre el Parque Nacional Nevado de Colima; Protección Civil cerró los accesos al volcán.
- Nuevo León: Nieve y aguanieve en la cima del Cerro del Potosí
- Tamaulipas: Nevadas aisladas en la zona serrana de Miquihuana
- Edomex y Puebla: Nevadas en las cumbres del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl
Comparte imágenes de las primera nevadas en diferentes puntos del país
Durango es uno de los estados que han sido ya tocados por la nieve ante la primera tormenta invernal. Imágenes compartidas en redes sociales muestran zonas altas de la entidad completamente blancas, debido a que, durante la noche, cayó nieve.
Uno de los puntos más afectados por la nieve en esa entidad es Guanaceví, donde se ha documentado caída de nieve.
El Cerro del Potosí, en Galeana, Nuevo León, se pintó de blanco.
En el Estado de México, el volcán Popocatépetl se cubrió de nieve, según muestran imágenes difundidas en X. La cuenta Meteorología México muestra el Paso de Cortes cubierto de blanco.
El Nevado de Colima, en los límites de Jalisco y Colima, hizo honor a su nombre. Así se vio este viernes.
Seguimiento por estados: primera tormenta invernal
|Estado
|Viernes 27 de noviembre
|Sábado 28 de noviembre
|Jalisco
|Lluvias torrenciales al sur y posible nieve.
|Chubascos.
|Colima
|Lluvias torrenciales y posible nieve.
|Chubascos.
|Michoacán
|Lluvias torrenciales y posible nieve.
|Lluvias muy fuertes y posible nieve.
|Guanajuato
|Lluvias intensas y posible nieve por la noche.
|Chubascos y posible nieve.
|Querétaro
|Lluvias muy fuertes y posible nieve por la noche.
|Chubascos y posible nieve.
|Hidalgo
|Lluvias muy fuertes y posible nieve por la noche.
|Chubascos y posible nieve.
|Estado de México
|Lluvias intensas y posible nieve por la noche.
|Lluvias muy fuertes y posible nieve.
|Ciudad de México
|Lluvias muy fuertes y posible nieve por la noche.
|Lluvias fuertes y posible nieve.
|Morelos
|Lluvias muy fuertes y posible nieve por la noche.
|Lluvias muy fuertes y posible nieve.
|Tlaxcala
|Lluvias muy fuertes y posible nieve por la noche.
|Lluvias fuertes y posible nieve.
|Puebla
|Lluvias muy fuertes y posible nieve por la noche.
|Lluvias intensas y posible nieve.
|Veracruz
|Lluvias fuertes y posible nieve por la noche.
|Lluvias fuertes y posible nieve.
|Zacatecas
|Lluvias fuertes y posible nieve al sur y sureste.
|Lluvias aisladas.
|Coahuila
|Lluvias aisladas y posible nieve al sureste.
|Rachas de viento de hasta 70 km/h.
|Aguascalientes
|Lluvias fuertes y posible nieve.
|Sin nevadas previstas.
|San Luis Potosí
|Lluvias fuertes y posible nieve al sur.
|Sin nevadas previstas.
|Nuevo León
|Chubascos y posible nieve al sur.
|Rachas de viento de hasta 50 km/h.
|Guerrero
|Lluvias intensas.
|Lluvias torrenciales.
|Oaxaca
|Lluvias fuertes.
|Lluvias intensas.
|Nayarit
|Lluvias fuertes al sur.
|Chubascos.
Primera tormenta invernal
Pronóstico por estados | 27 y 28 de noviembre de 2026
Consulta tu estado
Los colores representan las condiciones previstas durante cualquiera de los dos días. El azul tiene prioridad cuando existe posibilidad de nieve o aguanieve.
Pronóstico para el domingo 29 de noviembre
La tormenta invernal comenzará a debilitarse, aunque todavía ocasionará precipitaciones en el centro, oriente y sur del país.
|Estado
|Condiciones previstas
|Guerrero
|Lluvias muy fuertes al este.
|Oaxaca
|Lluvias muy fuertes al oeste.
|Puebla
|Lluvias fuertes y posible nieve o aguanieve durante la mañana.
|Veracruz
|Chubascos y posible nieve o aguanieve durante la mañana.
|Ciudad de México
|Chubascos.
|Estado de México
|Chubascos.
|Hidalgo
|Chubascos.
|Morelos
|Chubascos.
|Tlaxcala
|Chubascos.
|Michoacán
|Lluvias aisladas.
|Querétaro
|Lluvias aisladas.
|San Luis Potosí
|Lluvias aisladas.
Se prevé que al finalizar el domingo los remanentes de la tormenta se ubiquen sobre el golfo de México y dejen de afectar al país.
Protección Civil emite recomendaciones urgentes ante lluvias intensas y bajas temperaturas en CDMX
Ante los efectos de la primera tormenta invernal, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México llamó a la población a extremar precauciones por las lluvias intensas y bajas temperaturas previstas entre el viernes y domingo.
La dependencia activó las alertas Naranja y Roja por las fuertes lluvias para la noche de este viernes 27 y madrugada del sábado 28 de noviembre.
La dependencia emitió las siguientes recomendaciones para proteger la salud y prevenir accidentes:
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Utilizar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana.
- Cubrir nariz y boca.
- Ingerir abundantes líquidos y mantener hidratada la piel.
- Evitar fumar en espacios cerrados.
- Acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar algún malestar.
- Resguardar a los animales de compañía del frío.
- Evitar el uso de anafres y braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
Recomendaciones para habitantes de zonas altas de CDMX
Ante la posible caída de nieve o aguanieve en zonas ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, Protección Civil recomendó:
- Evitar transitar por vialidades con presencia de hielo.
- Conducir con extrema precaución.
- Utilizar calzado cerrado y ropa térmica.
- Proteger especialmente el pecho y la espalda.
- Usar impermeables o rompevientos.
Las zonas altas de la Ciudad de México son las más afectadas por las bajas temperaturas, según el pronóstico. En la zona del Ajusco, la neblina abundó durante la mañana:
Finalmente, el Gobierno de la Ciudad de México exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y atender los avisos del Sistema de Alerta Temprana, ante el riesgo de encharcamientos, inundaciones y posibles deslaves.
CNPC alerta por frío extremo, lluvias y nevadas; pide extremar precauciones
La coordinadora nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, advirtió sobre temperaturas bajo cero en zonas altas del norte del país, así como lluvias muy fuertes en Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Para el domingo se prevé el debilitamiento de la tormenta y el ingreso del frente frío número 9.
Ante estas condiciones, recomendó evitar exposiciones prolongadas al frío, utilizar ropa térmica, conducir con precaución y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
En Chihuahua y Durango, las autoridades realizan recorridos preventivos y entregan cobijas y alimentos a las familias. También exhortaron a evitar el uso de anafres y braseros dentro de las viviendas y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales.
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