Las autoridades pidieron extremar precauciones. Foto: Cuartoscuro

Tal como advirtieron las autoridades federales y estatales, la primera tormenta invernal ya se siente en México con un marcado descenso en las temperaturas, lluvias y caída de aguanieve y nieve en zonas de diversos estados de la República Mexicana. En la Ciudad de México activaron las alertas Naranja y Roja por las fuertes precipitaciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dichas condiciones se esperan desde este viernes 27, hasta el domingo 29 de noviembre. Indicó que Jalisco, Colima y Michoacán serían las primeras entidades donde podrían registrarse estas condiciones climatológicas.

¿En qué estados comenzaron las nevadas por la tormenta invernal?

Poco a poco, las nevadas comenzaron a presentarse en diferentes zonas de varios estados.

San Luis Potosí: caída de aguanieve en las regiones serranas de Real de Catorce, Xilitla y Santa María del Río.

Potosí: caída de aguanieve en las regiones serranas de Real de Catorce, Xilitla y Santa María del Río. Durango : nevada en el municipio de Guanaceví, en las comunidades de Agua del Pino y El Cedro.

: nevada en el municipio de Guanaceví, en las comunidades de Agua del Pino y El Cedro. Colima : Nevada cubre el Parque Nacional Nevado de Colima; Protección Civil cerró los accesos al volcán.

: Nevada cubre el Parque Nacional Nevado de Colima; Protección Civil cerró los accesos al volcán. Nuevo León : Nieve y aguanieve en la cima del Cerro del Potosí

: Nieve y aguanieve en la cima del Cerro del Potosí Tamaulipas : Nevadas aisladas en la zona serrana de Miquihuana

: Nevadas aisladas en la zona serrana de Miquihuana Edomex y Puebla: Nevadas en las cumbres del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl

Comparte imágenes de las primera nevadas en diferentes puntos del país

Durango es uno de los estados que han sido ya tocados por la nieve ante la primera tormenta invernal. Imágenes compartidas en redes sociales muestran zonas altas de la entidad completamente blancas, debido a que, durante la noche, cayó nieve.

#TenemosNieve 🌨️ | No es Canadá… ¡es la sierra de Guanaceví, #Durango, esta mañana! ❄️



🌲 La nevada nocturna asociada al #TemporalInvernal dejó un espesor importante en Laguna Seca. ¡Extrema precauciones ante el frío intenso! pic.twitter.com/gx53J9aiJo — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) November 27, 2026

Cayó la primera nevada de la temporada en Guanaceví, #Durango, por la tormenta invernal y el Frente Frío 8.



Así se pintó de blanco la noche de este jueves 26 de noviembre. pic.twitter.com/bgZrn3l0ob — AL AIRE (@AlAireNews) November 27, 2026

Uno de los puntos más afectados por la nieve en esa entidad es Guanaceví, donde se ha documentado caída de nieve.

❄️ ¡Guanaceví, #Durango, se cubre de blanco con la primera nevada de la temporada! 🥶



La zona serrana lució un paisaje invernal tras el inicio de las nevadas. Imágenes captadas esta noche muestran cómo continúa cayendo la nieve, transformando el entorno en un escenario blanco. pic.twitter.com/VzskyBT6GU — Oaxaca Virtual (@Oaxaca_Virtual) November 27, 2026

El Cerro del Potosí, en Galeana, Nuevo León, se pintó de blanco.

🥶 ¡GALEANA SE CUBRE DE HIELO! ❄️



Las bajas temperaturas volvieron a hacerse presentes durante la mañana de este viernes en el municipio de Galeana, dejando una impresionante vista invernal en la parte alta del Cerro del Potosí. 🏔️



La superficie del terreno luce cubierta de… pic.twitter.com/iPlKXk5n5g — Vocifera MX (@vociferamx) November 27, 2026

En el Estado de México, el volcán Popocatépetl se cubrió de nieve, según muestran imágenes difundidas en X. La cuenta Meteorología México muestra el Paso de Cortes cubierto de blanco.

❄️Fuerte nevada está mañana en Paso de Cortés, EdoMex, entre los volcanes #Popocatépetl #Iztaccíhuatl



🥶La temperatura ronda los 0ºC con sensación de hasta -6ºC por el viento.



💙Sin duda, tendremos grandes postales en el centro del país #TiempoInvernal pic.twitter.com/l1VXoCSTGv — 🍁🌧️Meteorología México🥶❄️ (@InfoMeteoro) February 17, 2024

El Nevado de Colima, en los límites de Jalisco y Colima, hizo honor a su nombre. Así se vio este viernes.

Seguimiento por estados: primera tormenta invernal

Estado Viernes 27 de noviembre Sábado 28 de noviembre Jalisco Lluvias torrenciales al sur y posible nieve. Chubascos. Colima Lluvias torrenciales y posible nieve. Chubascos. Michoacán Lluvias torrenciales y posible nieve. Lluvias muy fuertes y posible nieve. Guanajuato Lluvias intensas y posible nieve por la noche. Chubascos y posible nieve. Querétaro Lluvias muy fuertes y posible nieve por la noche. Chubascos y posible nieve. Hidalgo Lluvias muy fuertes y posible nieve por la noche. Chubascos y posible nieve. Estado de México Lluvias intensas y posible nieve por la noche. Lluvias muy fuertes y posible nieve. Ciudad de México Lluvias muy fuertes y posible nieve por la noche. Lluvias fuertes y posible nieve. Morelos Lluvias muy fuertes y posible nieve por la noche. Lluvias muy fuertes y posible nieve. Tlaxcala Lluvias muy fuertes y posible nieve por la noche. Lluvias fuertes y posible nieve. Puebla Lluvias muy fuertes y posible nieve por la noche. Lluvias intensas y posible nieve. Veracruz Lluvias fuertes y posible nieve por la noche. Lluvias fuertes y posible nieve. Zacatecas Lluvias fuertes y posible nieve al sur y sureste. Lluvias aisladas. Coahuila Lluvias aisladas y posible nieve al sureste. Rachas de viento de hasta 70 km/h. Aguascalientes Lluvias fuertes y posible nieve. Sin nevadas previstas. San Luis Potosí Lluvias fuertes y posible nieve al sur. Sin nevadas previstas. Nuevo León Chubascos y posible nieve al sur. Rachas de viento de hasta 50 km/h. Guerrero Lluvias intensas. Lluvias torrenciales. Oaxaca Lluvias fuertes. Lluvias intensas. Nayarit Lluvias fuertes al sur. Chubascos.

Primera tormenta invernal Pronóstico por estados | 27 y 28 de noviembre de 2026 Toca o coloca el cursor sobre un estado para consultar su pronóstico. Posible nieve o aguanieve Lluvias Sin información específica en este resumen Selecciona un estado Consulta tu estado Viernes 27 de noviembre Selecciona una entidad en el mapa. Sábado 28 de noviembre Consulta las condiciones previstas. Importante: La posible caída de nieve o aguanieve se concentra en zonas montañosas, principalmente por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un pronóstico, no de nevadas confirmadas.



Los colores representan las condiciones previstas durante cualquiera de los dos días. El azul tiene prioridad cuando existe posibilidad de nieve o aguanieve.

Pronóstico para el domingo 29 de noviembre

La tormenta invernal comenzará a debilitarse, aunque todavía ocasionará precipitaciones en el centro, oriente y sur del país.

Estado Condiciones previstas Guerrero Lluvias muy fuertes al este. Oaxaca Lluvias muy fuertes al oeste. Puebla Lluvias fuertes y posible nieve o aguanieve durante la mañana. Veracruz Chubascos y posible nieve o aguanieve durante la mañana. Ciudad de México Chubascos. Estado de México Chubascos. Hidalgo Chubascos. Morelos Chubascos. Tlaxcala Chubascos. Michoacán Lluvias aisladas. Querétaro Lluvias aisladas. San Luis Potosí Lluvias aisladas.

Se prevé que al finalizar el domingo los remanentes de la tormenta se ubiquen sobre el golfo de México y dejen de afectar al país.

Protección Civil emite recomendaciones urgentes ante lluvias intensas y bajas temperaturas en CDMX

Ante los efectos de la primera tormenta invernal, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México llamó a la población a extremar precauciones por las lluvias intensas y bajas temperaturas previstas entre el viernes y domingo.

La dependencia activó las alertas Naranja y Roja por las fuertes lluvias para la noche de este viernes 27 y madrugada del sábado 28 de noviembre.

La dependencia emitió las siguientes recomendaciones para proteger la salud y prevenir accidentes:

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Utilizar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana.

Cubrir nariz y boca.

Ingerir abundantes líquidos y mantener hidratada la piel.

Evitar fumar en espacios cerrados.

Acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar algún malestar.

Resguardar a los animales de compañía del frío.

Evitar el uso de anafres y braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Recomendaciones para habitantes de zonas altas de CDMX

Ante la posible caída de nieve o aguanieve en zonas ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, Protección Civil recomendó:

Evitar transitar por vialidades con presencia de hielo.

Conducir con extrema precaución.

Utilizar calzado cerrado y ropa térmica.

Proteger especialmente el pecho y la espalda.

Usar impermeables o rompevientos.

Las zonas altas de la Ciudad de México son las más afectadas por las bajas temperaturas, según el pronóstico. En la zona del Ajusco, la neblina abundó durante la mañana:

Finalmente, el Gobierno de la Ciudad de México exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y atender los avisos del Sistema de Alerta Temprana, ante el riesgo de encharcamientos, inundaciones y posibles deslaves.

CNPC alerta por frío extremo, lluvias y nevadas; pide extremar precauciones

La coordinadora nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, advirtió sobre temperaturas bajo cero en zonas altas del norte del país, así como lluvias muy fuertes en Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Para el domingo se prevé el debilitamiento de la tormenta y el ingreso del frente frío número 9.

Ante estas condiciones, recomendó evitar exposiciones prolongadas al frío, utilizar ropa térmica, conducir con precaución y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En Chihuahua y Durango, las autoridades realizan recorridos preventivos y entregan cobijas y alimentos a las familias. También exhortaron a evitar el uso de anafres y braseros dentro de las viviendas y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales.

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